Olympia 2022 - Hier wird es am Montag spannend

Nur vier Medaillen-Entscheidungen stehen am Montag an, dafür aus deutscher Sicht eine der vielleicht wichtigsten nach dem bisherigen Achterbahnverlauf bei diesen Spielen: das Teamspringen der Männer. Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Constantin Schmid und Stephan Leyhe wollen beim letzten Wettbewerb vom Bakken nochmal alles geben. Im Monobob kämpfen Mariama Jamanka und Laura Nolte um Medaillen. Im Zweierbob der Männer steigen Francesco Friedrich und Johannes Lochner ins Olympia-Geschehen ein - mit den ersten beiden von insgesamt vier Durchgängen (Läufe drei und vier am Dienstag). Beide sind Gold-Anwärter.

Diese Medaillen werden vergeben

Eiskunstlauf: Kür Eistanz

Wieder sehr früh nach Mitteleuropäischer Zeit geht's am Montag los mit den Medaillen-Entscheidungen, die Eistanz-Kür steht ab 2.15 Uhr auf dem Programm. In der Favoritenrolle sind Wiktoria Sinizina / Nikita Kazalapow (ROC), Madison Hubbell / Zachary Donohue (USA), Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron (FRA). Die deutsche Starter Katharina Müller / Tim Dieck waren im Kurzprogramm ausgeschieden.

Monobob

Um 2.30 Uhr folgt der 3. Lauf des Monobob-Wettbewerbs, der neu im Olympia-Programm ist und nur bei den Frauen ausgetragen wird. Der entscheidende 4. Durchgang wird um 4.00 Uhr gestartet. Topfavoritinnen sind Kaillie Humphries (USA), Elana Meyers Taylor (USA) und Christine de Bruin (CAN), die auch die aktuelle Saison dominierten. Aber auch Laura Nolte (Winterberg), die in diesem Winter schon einen zweiten und drei dritte Ränge herausfuhr, gehört zu den Medaillen-Anwärterinnen. Nach zwei von vier Durchgängen liegt sie aktuell in Peking auf dem Bronze-Rang. Mariama Jamanka (Oberhof) hat eher Außenseiterchancen.

Skispringen: Team Männer Großschanze

Zu High Noon dann der Höhepunkt aus deutscher Sicht: das Teamspringen der Männer. Im Skispringen gab es bislang eine Silbermedaille durch Katharina Althaus - und eine Bronzene durch Karl Geiger nach dem Disqualifikationsdrama im Mixed-Wettbewerb. Können die DSV-Adler die Medaillensammlung in Peking komplett machen? Karl Geiger (Oberstdorf), Markus Eisenbichler (Siegsdorf), Constantin Schmid (Oberaudorf) und Stephan Leyhe (Willingen) gehen ab 12 Uhr auf die Jagd nach Gold. Der Favoritenkreis in diesem Wettbewerb ist groß: Norwegen, Slowenien, Österreich, Japan - sie alle muss man auf der Rechnung haben.

Ski Freestyle: Aerials Frauen

Die letzte Medaillen-Entscheidung sind die Aerials der Freestyle-Frauen. Um 13 Uhr startet das 2. Finale. Topfavoritinnen sind Laura Peel (AUS) und Xu Mengtao (CHN). Für Deutschland startet Emma Weiß (Albstadt).