DFB-Krisensitzung soll am Mittwoch stattfinden

Nach dem Ausscheiden der Nationalmannschaft in der Gruppenphase bei der WM in Katar hatte DFB-Präsident Bernd Neuendorf eine Krisensitzung angekündigt. Dieses Treffen zwischen Neuendorf, seinem Vize Watzke, sowie Bundestrainer Flick und Geschäftsführer Bierhoff soll nach Informationen der "Bild-Zeitung" und "Sky" am Mittwoch in Frankfurt stattfinden. Der DFB bestätigte diesen Termin auf SID-Anfrage am Sonntagnachmittag allerdings nicht.