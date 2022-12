Präsident Neuendorf: DFB-Krisensitzung mit Flick und Bierhoff

Die DFB-Auswahl war am Donnerstagabend trotz eines 4:2 gegen Costa Rica in der WM-Vorrunde gescheitert. DFB-Präsident Bernd Neuendorf, der erst seit März im Amt ist, sprach von einer "herben Enttäuschung", das zweite Vorrunden-Aus nach der WM vor viereinhalb Jahren in Russland schmerze "außerordentlich".

Für die Aufarbeitung kündigte er "ein geordnetes Verfahren" in den nächsten Tagen an. Im Mittelpunkt steht dabei eine Krisensitzung mit Bundestrainer Hansi Flick, Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff und DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke. Der DFB machte allerdings deutlich, dass mit Flick und Bierhoff gesprochen wird - nicht über beide.

DFB-Präsident Neuendorf fordert umfangreiche sportliche Analyse

Dennoch lastet erkennbarer Druck auf Flick und Bierhoff. Neuendorf erwartet, dass die sportliche Leitung vorbereitet zur Krisensitzung erscheint. Ein "Weiter so" will er nicht hören. Dafür ist die Heim-EM auch für den DFB-Präsidenten zu wichtig.

"Meine Erwartung an die sportliche Leitung ist, dass sie zu diesem Treffen eine erste Analyse vornimmt, eine sportliche Analyse dieses Turniers, dass sie aber auch Perspektiven entwickelt für die Zeit nach dem Turnier mit Blick auf die Europameisterschaft im eigenen Land", sagte Neuendorf am Flughafen in Doha.

Die Analyse müsse auch die Entwicklung der Nationalmannschaft, "unseres Fußballs seit 2018, seit der letzten WM" umfassen. Auf der Grundlage dieser Analysen werden es nachfolgend noch weitere Gespräche geben, so Neuendorf.

"Ich bitte Sie auch um Verständnis, dass wir keine Wasserstandsmeldungen abgeben werden, sondern dann, wenn wir diese Gespräche beendet haben, die Analyse beendet ist, auch mit einem Ergebnis wieder auf Sie zukommen." DFB-Präsident Bernd Neuendorf

Keine Wasserstandsmeldungen von den Gesprächen

Zudem soll auch in der kommenden Woche keine Eilmeldungen zum Führungspersonal erwartet werden. Dem Verband wird die Weihnachtspause etwas Luft verschaffen. "Wir gehen davon aus, dass wir diese Gespräche in großem Respekt miteinander führen und auch vertraulich. Insofern bitte ich auch um Verständnis, dass wir keine Wasserstandsmeldungen abgeben werden," so Neuendorf.

Auch Flick kündigt schnelle Aufarbeitung an

Flick hatte direkt nach dem WM-Aus versprochen: "Wer mich kennt, der weiß, dass wir es sehr schnell aufarbeiten. Dann gucken wir, was die Zukunft bringt." Diese Erklärung der sportlichen Leitung sei die "klare Anforderung, der auch Anspruch" der Verbandsspitze "in dieser Situation", beteuerte der DFB-Präsident.