Marketingvorstand Andreas Jung verlässt FC Bayern nach 28 Jahren

Nach 28 Jahren geht beim FC Bayern München eine kleine Ära zu Ende - so lange ist Marketingvorstand Andreas Jung schon in verantwortlicher Position beim deutschen Fuß0ball-Rekordmeister. Im Sommer ist aber nun Schluss. Wie der 61-Jährige am Montag (14.11.) dem Aufsichtsrat in seiner Sitzung mitteilte, will er im Sommer aufhören.

Über die Übernahme seiner Verantwortungsbereiche vom 1. Juli 2024 an will der deutsche Fußball-Rekordmeister "zu gegebener Zeit entschieden", heißt es aus dem Verein, der gerade erst bei der Jahreshauptversammlung einen neuen Umsatzrekord sowie einen Konzerngewinn von 54,5 Millionen Euro verkündet hatte.

Hainer: "Spitzenreiter im Bereich Vermarktung"

"Schon heute, acht Monate vor dem Ende seiner Tätigkeit für den FC Bayern, möchte ich mich im Namen des gesamten Vereins von ganzem Herzen bei Andreas Jung bedanken. Er verantwortet seit 1996 unser Sponsoring und formte den Verein in dieser Zeit zu Europas Spitzenreiter im Bereich der Vermarktung", wird Präsident Herbert Hainer in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Weg für Max Eberl jetzt frei?

Ob damit nun der Weg für den früheren FC-Bayern-Profi und ehemaligen Gladbacher und Leipziger Sportvorstand Max Eberl zum Rekordmeister geebnet ist, darüber wird weiter nur spekuliert. Zu einem Eins-zu-eins-Wechsel dürfte es schon wegen der unterschiedlichen Aufgabenbereiche nicht kommen. Dennoch gilt der 50-jährige Eberl weiterhin als Wunschkandidat von Ehrenpräsident Uli Hoeneß für einen Posten im Verein.