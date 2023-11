Manuel Neuer verlängert bis 2025 beim FC Bayern München

Viel wurde in den letzten Jahren über einen bevorstehenden Generationswechsel beim FC Bayern München geschrieben. Und viel wurde dabei auch über Nationaltorhüter Manuel Neuer diskutiert. Zuletzt hieß es von Seiten des Rekordmeisters, man werde in der Winterpause mit dem 37-Jährigen über eine mögliche Verlängerung seines im Juni 2024 auslaufenden Vertrages verhandeln. Nun kam die Entscheidung schneller als erwartet: Neuer hängt zusammen mit seinem ersten Stellvertreter Sven Ulreich ein weiteres Jahr dran.

Bis 30. Juni 2025 läuft der neue Vertrag des fünfmaligen Welttorhüters, der auch gerne für die Nationalmannschaft die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land spielen würde.

Neuer: "Ich greife wieder voll an"

Die Ära von Manuel Neuer beim FC Bayern München geht also erst einmal weiter. Neuer selbst, der erst Ende Oktober nach monatelanger Verletzungspause ins Tor des deutschen Rekordmeisters zurückgekehrt ist, gab sich zufrieden: "Ich bin glücklich, ein weiteres Jahr beim FC Bayern zu bleiben. Nach meiner langen Verletzung greife ich wieder voll an", so Neuer in einer Vereinsmitteilung.

Der Weltmeister von 2014, der sich im Dezember vergangenen Jahres bei einem Skiunfall das Bein gebrochen hatte, präsentiert sich seit seinem Comeback schon wieder in guter Form. "Mir macht es extrem viel Spaß, mit diesem Team auf dem Platz zu stehen", so Neuer weiter, der weiter große Ziele verfolge, unter anderem das Champions-League-Finale 2025 in München. "Dabei Sven weiter an meiner Seite zu wissen, macht es umso schöner", sagte Neuer.

Welche Rolle der dritte Torwart Daniel Peretz künftig einnehmen wird, ist unklar. Der 23-Jährige war vor der Saison als Nummer zwei geholt worden - zu einem Zeitpunkt, als Neuer noch verletzt und noch nicht absehbar war, wann er wieder für den FC Bayern würde auflaufen können.

FCB-Vorstandschef Dreesen: Neuer und Ulreich ein "Dreamteam"

"Manuel Neuer und Sven Ulreich sind einfach ein 'Dreamteam'. Es macht Freude, ihnen bei der täglichen Arbeit zuzuschauen", äußerte sich Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zur Vertragsverlängerung des Duos. "Sie unterstützen und motivieren sich gegenseitig und leben die Werte vor, die den FC Bayern auszeichnen. Sven Ulreich hat Manuel Neuer während dessen Verletzungspause mehr als würdig vertreten, und wir wissen, dass wir uns auf ihn verlassen können."

Neuer kam 2011 vom FC Schalke 04 zum FC Bayern. Er führt die Mannschaft seit 2017 auch als Kapitän an. Er holte mit dem FC Bayern zweimal das Triple aus Champions League, Meisterschaft und DFB-Pokal (2013, 2020) und gewann zweimal die Klub-WM.