Champions League: FC Bayern - Kopenhagen in der Radioreportage

Der FC Bayern ist bereits sicher als Gruppensieger für das Achtelfinale der Fußball-Champions-League qualifiziert. Nächstes Ziel ist aber die perfekt Gruppenphase - also ohne Punktverlust zu bleiben. Das gelang zuletzt zwei Jahre hintereinander. Am Mittwoch empfängt der Rekordmeister den FC Kopenhagen. BR24Sport überträgt das Spiel live und in voller Länge in der Radioreportage ab 21.00 Uhr. Ihre Reporter sind Bernd Schmelzer und Mike Küster.

BR24Sport überträgt die Partie der Champions League zwischen FC Bayern - FC Kopenhagen live in der Radioreportage. Ebenfalls hier geht es zum Liveticker.

Hinspiel als Warnung für den FC Bayern

Sollten die Münchner auch gegen die Dänen gewinnen, blieben sie im 38. Gruppenspiel in Serie ungeschlagen. Zudem wäre es der 18. Sieg in einer Gruppenphase hintereinander. Doch das Team von Trainer Thomas Tuchel sollte gewarnt sein. Im Hinspiel bot der FC Kopenhagen dem FC Bayern lange die Stirn und führte bis zur 67. Minute sogar mit 1:0. Doch in der Schlussphase setzte sich der sechsmalige Champions-League-Sieger durch Treffer von Jamal Musiala und Mathys Tel doch noch durch.

Kopenhagen kämpft um Achtelfinal-Ticket

Während es beim FC Bayern sportlich um nicht mehr viel geht, hat Gegner Kopenhagen noch alle Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse. Der amtierende dänische Meister liegt mit vier Punkten aktuell auf Platz zwei der Gruppe A und ist damit punktgleich mit Galatasaray Istanbul. Die Türken wiederum haben einen Punkt Vorsprung vor Manchester United. Auch die "Red Devils" können den Sprung in die K.o.-Runde noch schaffen.