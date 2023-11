Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

FC Bayern: Neuer will mindestens so lange wie Müller spielen

Manuel Neuer hat nach seiner schweren Beinverletzung fast ein Jahr nicht spielen können. Nach sechs Einsätzen fühlt er sich jetzt so gut, dass er schon weiterdenkt. Er will "mindestens so lange wie der Thomas" Müller spielen.