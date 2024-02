Nations League: Power-Duo Schüller/Oberdorf kehrt zurück

Für die deutsche Nationalmannschaft geht es jetzt um das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris. Mit den Rückkehrerinnen Lena Oberdorf und Lea Schüller stehen Interimstrainer Horst Hrubesch für die Qualifikation wieder zwei Leistungsträgerinnen zur Verfügung.

Spielen Oberdorf und Schüller demnächst beim FC Bayern zusammen?

Defensivakteurin Oberdorf und die Münchner Stürmerin Schüller hatten die vergangenen beiden Nations-League-Spiele verletzungsbedingt verpasst. In Zukunft könnte das Duo nicht nur in der Nationalmannschaft an einem Strang ziehen.

Die von mehreren europäischen Topteams umworbene Oberdorf (Vertrag beim VfL Wolfsburg bis 2025) soll ihre Ausstiegsklausel ziehen und überraschend nach München wechseln. Zuvor will Oberdorf allerdings noch mit den Wölfinnen die Meisterschaft feiern. "Wenn wir am Ende der Saison als Meister dastehen oder als Pokalsieger, dann sehe ich mich da auf jeden Fall beim Auflegen auf der Party", so die 22-Jährige. Ob der Deal zustande kommt, wird sich zeigen, denn noch hüllen sich beide Klubs in Schweigen.

Hrubesch-Vorgabe: Zwei Spiele, zwei Siege

Bis alles geklärt ist, stehen noch wichtige Aufgaben in der Nationalmannschaft an. "Unser Ziel ist klar: Wir wollen beide Spiele gewinnen. Es wird darauf ankommen, körperlich dagegenzuhalten und selbstbestimmt, mit Überzeugung Fußball zu spielen, wie wir es zuletzt gegen Dänemark gezeigt haben", sagte Hrubesch: "Solche Spiele werden über den Willen entschieden. Jede Einzelne muss alles reinwerfen."

Magull nur auf Abruf

Überraschend verzichtet er in seinem 23er-Kader für die Nations-League-Endrunde am 23. Februar in Frankreich und am 28. Februar in Spanien oder den Niederlanden aber auf ein etabliertes Trio: Die Vize-Europameisterinnen Lina Magull, Lena Lattwein und Nicole Anyomi stehen nur auf Abruf bereit.

Als Debütantin ist beim Showdown Offensivkraft Vivien Endemann vom VfL Wolfsburg dabei. Nach längerer Zeit erhält Abwehrspielerin Pia-Sophie Wolter (Eintracht Frankfurt) zudem eine Chance.

Zwei Olympiachancen für das Hrubesch-Team

Die DFB-Auswahl um Kapitänin Alexandra Popp tritt im Halbfinale der Nations League zunächst in Lyon an (23. 02., 21.00 Uhr/ARD) und besitzt eine Doppelchance auf eines der zwei offenen Tickets für die Sommerspiele.

Frankreich ist als Gastgeber automatisch qualifiziert, ginge das Duell mit Les Bleues verloren, reicht auch der dritte Platz für die Teilnahme. Je nach Spielausgang trifft Deutschland im Finale oder im Spiel um Platz drei in Sevilla auf Weltmeister Spanien oder in Heerenveen auf die Niederlande.