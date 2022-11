Letzte WM-Vorrundenspiele: DFB-Team sollte gewarnt sein

Fassungslos griffen sich Thomas Müller, Joshua Kimmich, Mats Hummels und Mario Gomez an ihre Köpfe. Es ist das Bild des deutschen WM-Scheiterns 2018 in Kasan. Niemand hätte vor vier Jahren in Russland für möglich gehalten, dass der Fußball-Weltmeister gegen Südkorea verliert. Doch Deutschland scheiterte im letzten Gruppenspiel.

Vor dem Duell mit Costa Rica am Donnerstag (20.00 Uhr/Livereportage auf BR24 Sport) ist die Ausgangslage für die deutsche Nationalmannschaft ähnlich. Ein Sieg muss her - gegen einen scheinbar unterlegenen Kontrahenten. Wie gefährlich zu viel Siegesgewissheit sein kann, zeigt ein Blick auf die dritten WM-Gruppenspiele seit 2002. Auch deshalb bremst etwa Niclas Füllkrug die auf kommende Euphorie, wenn er sagt: "Es war nur ein 1:1 (gegen Spanien, d. Red.). Es ist noch nichts geschafft."

WM-Historie: DFB-Team ging noch nie sieglos ins Gruppenfinale

Was klar ist: Die deutsche Mannschaft hat es nicht alleine in der Hand, sondern muss - auch bei einem eigenen hohen Sieg - darauf hoffen, dass Spanien die Parallelspiel gegen Japan nicht abschenkt. Eine Niederlage Spaniens würde die deutschen Achtelfinalchancen erheblich reduzieren.

Und: Noch nie, wie jetzt gegen Costa Rica, ging eine deutsche Mannschaft sieglos in ihr Gruppenfinale.

Denkwürdige dritte Gruppenspiele

1974 - 0:1 gegen die DDR

Gastgeber BRD und die DDR sind bereits für die Zwischenrunde qualifiziert. Doch es geht "um mehr als um Fußball", (Bundeskanzler Helmut Schmidt), das Duell wird zum Klassenkampf stilisiert. Jürgen Sparwasser entscheidet es, danach fliegen im DFB-Quartier in Malente die Fetzen. "An Schlaf dachte niemand, und ich putzte jeden runter, der mir vor die Augen kam", berichtet Franz Beckenbauer über das reinigende Gewitter, das die Grundlage für den späteren Titelgewinn ist.

1982 - 1:0 gegen Österreich

Eine skandalträchtige Vorbereitung am "Schlucksee", das blamable 1:2 gegen Algerien zum Start: In Spanien ist die DFB-Auswahl ein "Sau(f)haufen". Da passt die "Schande von Gijon" ins Bild, bei der sich nach einem frühen Tor von Horst Hrubesch keiner mehr weh tut - das 1:0 reicht beiden. "Niemals ist der Sport in einer so schlimmen Weise beleidigt worden", schimpft die algerische Nachrichtenagentur, der Protest der Afrikaner wird abgelehnt. Aber: Seither setzt die FIFA die letzten Gruppenspiele zeitgleich an.

2002 - 2:0 gegen Kamerun

"Ich würde mich spielen lassen", sagt Reservist Oliver Bierhoff, seit 1996 Spezialist für Endspiele aller Art. Doch Teamchef Rudi Völler zeigt ihm die kalte Schulter, obwohl er meint: "Der Druck ist unmenschlich!" Dabei reicht gegen die von Winfried Schäfer trainierten Afrikaner ein Unentschieden. Carsten Ramelow fliegt vom Platz, die DFB-Elf wankt - bis Marco Bode und Miroslav Klose sie erlösen.

2010 - 1:0 gegen Ghana

Ein Sieg muss her, doch Torjäger Klose fehlt gesperrt. Joachim Löw bringt im ersten Bruderduell der WM-Geschichte (Jerome gegen Kevin-Prince Boateng) Cacau, doch es ist der 21-jährige Mesut Özil, der mit einem herrlichen Linksschuss in den Winkel die Entscheidung bringt.

2014 - 1:0 gegen die USA

Beim Wiedersehen mit Jürgen Klinsmann, der die USA trainiert, reicht Löw wie seinem Ex-Chef ein Unentschieden. Die Fußball-Welt fragt: Kommt es im Unwetter von Recife zu einem zweiten Gijon? Doch das Siegtor von Thomas Müller "wäscht Deutschlands Namen nach 32 Jahren rein" (die spanische AS).

2018 - 0:2 gegen Südkorea

Özil-Theater, Auftaktpleite - die WM in Russland steht für den Titelverteidiger von Beginn an unter einem schlechten Stern. Young-gwon Kim und Heung-min Son sorgen für die Schmach von Kasan, das erste DFB-Aus in der Gruppenphase. Gary Lineker dichtet sein berühmtes Bonmot um: "Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer jagen einen Ball für 90 Minuten, und am Ende gewinnen nicht immer die Deutschen."

Hansi Flicks Mannschaft sollte gewarnt sein.