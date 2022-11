WM: Costa Rica - Deutschland| 1.12., 20 Uhr | Livereportage

Erst einmal traf die DFB-Auswahl auf Costa Rica - beim Eröffnungsspiel der Heim-WM 2006. Unvergessen Philipp Lahms Traumtor zum 1:0 - die Partie endete damals 4:2.

Wer ist der nächste Gegner der DFB-Elf?

Deutschlands Gegner im Kampf ums Weiterkommen bei der Fußball-Weltmeisterschaft schaffte es als Letzter zur Endrunde in Katar. Costa Rica machte die Qualifikation für die FIFA WM 2022 erst in einem interkontinentalen Entscheidungsspiel gegen Neuseeland fix.

Für eine kleine Überraschung sorgten die Mittelamerikaner 2014, als sie bis ins Viertelfinale der WM in Brasilien stürmten. Die Niederlande stoppten Costa Rica erst im Elfmeterschießen. In Katar wollten sie wieder so auftrumpfen. Doch das erste WM-Duell gegen Spanien verlor Costa Rica sang- und klanglos mit 0:7. Doch mit dem 1:0 gegen Japan kam die Mannschaft am Sonntag zurück und hielt sich vor dem Duell mit Deutschland am kommenden Donnerstag die Möglichkeit auf die K.o.-Runde mit 3 Punkten hinter Spanien (4) und Japan (3) sowie vor dem DFB-Team (1) offen.