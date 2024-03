Retro-Look und Knall-Pink: Die Trikots der DFB-Elf zur Heim-EM

In drei Monaten wird in der Münchner Arena die Fußball-Europameisterschaft 2024 eröffnet. Nun ist auch das Trikot der deutschen Nationalmannschaft offiziell. Der DFB geht einen ungewöhnlichen Weg. Besonders das Auswärtstrikot ist ein Eye-Catcher: Grelles Pink und Lila werden die Spieler von Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der EM in Deutschland tragen.

Das Heimtrikot kommt im Retro-Look daher. Die Nummern erinnern an die Optik der Ziffern aus den 90er-Jahren. Das Trikot an erinnert an das Dress, das die Nationalmannschaft bei dem letzten großen Heimturnier, der WM 2006, trugen.