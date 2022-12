Brasilien zaubert wie früher - Auch Kroatien im WM-Viertelfinale

Der WM-Topfavorit steht nach seiner besten Turnierleistung wie erwartet im Viertelfinale der WM in Katar, wo er am Freitag (09.12., 16 Uhr) auf Kroatien trifft. Gegen hochgradig überforderte Südkoreanern machte die "Selecao" schon in der ersten Hälfte alles klar - eine Halbzeit, in der Neymar & Co. zauberten wie in den besten Zeiten eines Pelé.

Bereits nach sieben Minuten klingelte es erstmals im Tor der bemitleidenswerten Asiaten. Vinicius Junior brachte den fünfmaligen Weltmeister in Führung. Und es dauerte nur weitere sechs Minuten, ehe Superstar Neymar vom Elfmeterpunkt auf 2:0 erhöhte.

Selecao wie im Rausch - Verdienter Ehrentreffer für Südkorea

Schon zu diesem Zeitpunkt zweifelte niemand mehr daran, dass Brasilien die Runde der besten acht Teams bei dieser WM erreichen wird. Anders als in der Vorrunde, als es sogar eine 0:1-Niederlage gegen Kamerun gab, setzten die Südamerikaner diesmal aber nach, spielten sich in einen Rausch und stellten noch vor dem Pausenpfiff durch ein herrliches Tor von Richarlison (29.) und Lucas Paqueta (36.) auf 4:0

Erst nach dem dem Wechsel schaltete der Favorit in den Schongang um. Es gab zwar noch weitere Torchancen, aber keinen weiteren Treffer für die Mannschaft von Trainer Tite. Dafür erzielten die Südkoreaner noch den verdienten Ehrentreffer durch Paik Seung-Ho (76.).