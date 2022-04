Kickers gegen Kaiserslautern: 4.000 Fans in Würzburg erwartet

Die Rothosen aus Würzburg spielen am Abend gegen die roten Teufel vom 1. FC Kaiserslautern. Die Gäste-Fans haben angekündigt mit 4.000 Mann zum Spiel ins Stadion am Dallenberg zu reisen. Damit wäre das Stadion so voll wie seit langem nicht mehr.