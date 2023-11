Sieg im Topspiel - FC Bayern Frauen schlagen Wolfsburg

Von Beginn an dominierten die FC Bayern Frauen das Topspiel gegen den VfL Wolfsburg. Lea Schüller und Georgia Stanway gaben mit ihrer Offensiv-Power immer wieder den Ton an und erspielten sich eine Chance nach der anderen.

Doch erst nach einer knappen halben Stunde belohnten sich die Münchnerinnen für ihre Dominanz. Wieder waren es Schüller und Stanway, die sich durch die Wolfsburger Hälfte kombinierten.

Klara Bühl kam zum Torabschluss. Wolfsburgs Torfrau Lisa Schmitz konnte den Schuss noch parieren, doch beim Abstauber von Linda Dallmann war sie chancenlos - die Nationalspielerin traf souverän (29.) - die verdiente Führung für die Münchnerinnen.

Bühl belohnt sich selbst

Nut acht Minuten später belohnte sich dann Bühl für ihren Auftritt. Dallmann brachte den Ball auf ihre Nationalmannschaftskollegin, die kurz vor dem Sechzehner stand und den Ball im linken Eck unterbrachte.

Auch nach Wiederanpfiff blieben die Gastgeberinnen am Drücker und hatten mit einem Handelfmeter die Möglichkeit auf 3:0 zu erhöhen. Doch der Schuss von Jovana Damnjanović knallte nur an die Unterkante der Latte (51.). Die Bayern Frauen verpassen es auch in der Folge, die Führung weiter auszubauen.

Wolfsburgs Antwort aus dem Nichts

Stattdessen die Wolfsburgerinnen mit ihrer Antwort aus dem Nichts: Lena Oberdorf zog aus knapp 20 Metern ab und verkürzte auf 1:2 aus Sicht der Gäste (63.). Doch der Anschlusstreffer blieb ohne Wirkung. Die Bayern Frauen sind durch den Sieg im Topspiel Tabellenführer.