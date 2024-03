Wird Max Eberl der neue Uli Hoeneß beim FC Bayern?

Als erstes fiel die Eintracht auf. Schon auf den Fotos von seiner Vorstellung hatte man den Eindruck, Max Eberl und der FC Bayern gehören zusammen. Der Meinung war Uli Hoeneß schon immer. Eberl erfüllt genau das Profil, das sich Uli Hoeneß für einen Sportvorstand beim deutschen Meister vorgestellt hat: sympathische Ausstrahlung, Bayern-Vergangenheit, eine lange berufliche Erfahrung.

Mit Max Eberl ist jetzt der Wunschkandidat von Uli Hoeneß da, der allerdings zum ersten Mal bei einem Klub dieser Größe arbeiten wird und zum Amtsantritt bei den Bayern viele Baustellen vorfindet.

Die Frage der Woche

Wunschkandidat für das neue Gesicht der Bayern: Wird Max Eberl der neue Uli Hoeneß?

Diskutieren Sie hier in den Kommentaren des Artikels oder auf Facebook bei BR24 Sport mit. Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion am Samstag, 02. März, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1