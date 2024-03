Klose warnt FC Bayern vor Lazio Rom: "Manchmal reicht ein Hieb"

Nur ein Sieg aus den letzten fünf Spielen - so die ernüchternde Bilanz des FC Bayern. Die Münchener hinken ihren Ansprüchen weit hinterher und ließen am Freitagabend beim SC Freiburg (2:2) die nächsten Punkte im Meisterschaftskampf liegen, die Schale kann sich der FCB wohl abschminken. Die Mannschaft wirkt anfällig, das ist auch Miroslav Klose nicht entgangen.

Miroslav Klose: "...dann wird es richtig schwer für Bayern"

Der Weltmeister von 2014 blickt im Interview mit Blickpunkt Sport bereits voraus auf das Achtelfinale in der Champions League gegen Lazio Rom am Dienstag (ab 21 Uhr in der BR24Sport-Radioreportage), dort muss der FCB einen 0:1-Rückstand aufholen. Sind die Bayern in ihrer jetzigen Verfassung dazu in der Lage? "Wenn man selbst müde ist - und Bayern strauchelt ja gerade so ein bisschen - dann reicht manchmal ein Hieb", sagte Ex-Bayer und Ex-Römer Klose: "Wenn Lazio zum Beispiel per Standard ein Tor erzielt, dann wird es richtig schwer für Bayern."

FC Bayern bleibt Favorit trotz Formkrise

Zwar ist der deutsche Rekordmeister für Klose, der vier Jahre in München und fünf Jahre bei Lazio spielte, "immer noch der Favorit", doch er fürchtet, dass sich das Remis in Freiburg "vielleicht dann doch irgendwie anders auswirkt, als wir alle denken". Für die Gäste aus Italiens Hauptstadt ist der knappe Hinspiel-Erfolg dagegen ideal, denkt Klose: "Durch dieses Hinspiel, was ja sehr ordentlich war, muss man sagen, dass die Chancen gestiegen sind und dass sie auch eine Runde weiterkommen können."

Lazio fühle sich besonders wohl, erklärte Klose, wenn sie sich zurückziehen können und über ihren Kapitän und Top-Torschützen Ciro Immobile kontern können. Er sei die "Lebensversicherung" der Römer und "eine Karte, die der Trainer (Maurizio Sarri) ausspielen wird".

Bayern-Team "in den Köpfen nach der Auslosung schon weiter"

Auch die Einstellung der Tuchel-Elf spiele eine entscheidende Rolle. "Ich glaube für diesen Klub (FC Bayern) zählt in erster Linie nur das Weiterkommen. Die waren ja quasi schon bei der Auslosung weiter - in den Köpfen." Aus Sicht eines Trainers sei es jedoch so: "Diese Spiele muss man erst mal spielen. Lazio wusste, dass ihnen nichts passieren kann. Sie können nur gut aussehen. Genau das ist das Gefährliche."

Die Bayern müssten fürs Weiterkommen in der Königsklasse ihr "völliges Potenzial ausschöpfen. Und davon bin ich überzeugt", erklärte Klose. 2020/21 war er noch Co-Trainer unter Hansi Flick bei den Bayern. Damals begegnete er Lazio Rom ebenfalls als Gegner im Achtelfinale. Der FCB siegte souverän mit 4:1 und 2:1 und zog ins Viertelfinale ein. Das Duell am Dienstag könne Klose nun "als Fan, der bei beiden Mannschaft gespielt hat, wirklich genießen."