Real Madrid - FC Bayern | 08.05., 21 Uhr | Livereportage

Nach der 1:3-Niederlage im Bundesliga-Topspiel beim VfB Stuttgart richtete der FC Bayern München den Fokus sofort auf das Halbfinalrückspiel in der Champions League. Im Estadio Santiago Bernabeu hat der deutsche Rekordmeister die letzte Chance, in dieser Saison doch noch einen Titel zu gewinnen.

Ausgangsposition kann nicht klarer sein: Ein Sieg muss her

Durch das 2:2 im Hinspiel ist klar: Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel muss bei den Königlichen gewinnen - in 90 oder 120 Minuten, zur Not auch nach Elfmeterschießen. Die Verantwortlichen verbreiten trotz der eher überschaubaren Leistung in Stuttgart und der andauernden Verletztenmisere Optimismus.

"Das Selbstvertrauen ist ungebrochen", sagte Sportvorstand Max Eberl in Stuttgart. Schon vor dem Viertelfinale gegen den FC Arsenal habe man trotz eines blamablen 2:3 zuvor in der Liga in Heidenheim gezeigt, so Eberl, "dass wir sehr, sehr schnell umschalten können. Die Jungs haben Qualität, das wird keine Auswirkung auf das Spiel am Mittwoch haben."

Guerreiro fällt wohl aus - Einsatzchancen bei De Ligt

Kapitän Manuel Neuer sprach von einem "Finale für uns, das wir gewinnen wollen". Und, so fügte Deutschlands Nationaltorhüter selbstbewusst an, man sei "ganz klar in der Lage, dieses Spiel für uns zu entscheiden".

Allerdings plagen die Bayern neue Personalsorgen. Raphael Guerreiro musste in Stuttgart schon nach 17 Minuten mit einer Knöchelverletzung ausgewechselt werden, er humpelte auf Krücken aus dem Stadion und fällt wohl aus. Eric Dier erlitt eine Platzwunde am Kopf. Der Engländer werde aber in Madrid auflaufen können. Auch Innenverteidiger Matthijs de Ligt, der im Hinspiel von Min-jae Kim ersetzt worden war, soll laut Tuchel nach seiner Innenbandverletzung am Sonntag wieder mit der Mannschaft trainieren. "Dann werden wir sehen, wie die Reaktion ist."

Real Madrid: Statt Meisterparty volle Konzentration auf Mittwoch

Optimismus auch in Madrid: Nach der 36. Meisterschaft der königlichen Vereinsgeschichte dachte Trainer Carlo Ancelotti sofort an den FC Bayern. "Wir haben die große Chance, in einem weiteren Finale zu spielen - und es gibt keine bessere Motivation als diese", sagte der Italiener.

Der vorzeitige Titelgewinn soll Toni Kroos, Antonio Rüdiger und Co. nach dem 2:2 von München zusätzlichen Rückenwind geben. Entsprechend gedämpft fielen auch die Feierlichkeiten aus - der volle Fokus bei Real gilt dem 18. Einzug in ein Finale der Königsklasse am 1. Juni in Wembley. Beim 3:0 (0:0) gegen den abstiegsbedrohten FC Cadiz nahm Ancelotti zur Schonung seiner Stars deshalb gleich zehn Wechsel in der Startelf vor.