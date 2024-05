VfB Stuttgart mit längerem Atem - FC Bayern verliert Topspiel

Im Rennen um die Vize-Meisterschaft hat der FC Bayern München am 32. Spieltag einen "big point" verpasst. Bei Verfolger VfB Stuttgart musste sich der Rekordmeister, der mehrere Stammspieler schonte, mit 1:3 (1:1) geschlagen geben. Der Tabellendritte von Trainer Sebastian Hoeneß rückte damit bis auf zwei Punkte an den Rekordmeister heran.

Leonidas Stergiou brachte die Schwaben in Führung (17.). Die Bayern kamen in der 37. Minute durch einen umstrittenen Foulelfmeter zum Ausgleich. Harry Kane traf in der Bundesliga auch im fünften Versuch. Doch das reichte nicht, um hier etwas Zählbares mitzunehmen. Woo-yeong Jeong und Silas trafen in der Schlussphase noch zum verdienten 3:1. Fast noch schlimmer aus Münchner Sicht: Vor dem wichtigen Spiel am Mittwoch bangen die Bayern um Raphael Guerreiro und Eric Dier, die verletzt ausgewechselt werden mussten.

So lief das Spiel VfB Stuttgart - FC Bayern München - Aufstellungen, Torschützen und weitere Statistiken

Thomas Tuchel mit sechs Umstellungen

Bayern-Trainer Thomas Tuchel baute sein Team gegenüber dem 2:2 in der Champions League gegen Real Madrid für das Liga-Topspiel beim VfB Stuttgart auf gleich sechs Positionen um. Serge Gnabry, Eric Maxim Choupo-Moting, Alphonso Davies, Raphael Guerreiro, Mathys Tel und Aleksandar Pavlovic standen gegen den Tabellendritten in der Startelf. Dafür nahmen Leon Goretzka, Leroy Sané, Thomas Müller, Konrad Laimer und Noussair Mazraoui erst einmal auf der Bank Platz. Jamal Musiala war gar nicht im Kader.

Ganz anders der VfB, der in Bestbesetzung antrat und folgerichtig in der Anfangsphase Ballbesitz- und Feldvorteile hatte. Nationalspieler Chris Führich hatte in der 11. Minute auch die erste gute Chance im Spiel - Manuel Neuer war bei seinem Schuss von der Strafraumkante aber zur Stelle. Nach 17 Minuten musste Tuchel dann schon zum ersten Mal wechseln: Für den angeschlagenen Guerreiro durfte nun Goretzka ran.

Glücklicher Elfer - Kane verwandelt sicher

Doch das änderte nichts an der Statik des Spiels: Auch in der Folge waren die Schwaben das aktivere Team. Nachdem Stuttgarts Toptorjäger Serhou Guirassy Augenblicke zuvor noch eine hundertprozentige Gelegenheit ausgelassen hatte, als Eric Dier seinen Volleyschuss auf der Linie klärte (28.), verwertete Leonidas Stergiou ein wunderbares Lupferanspiel Deniz Undavs zum 1:0 (29.).

Stuttgart blieb auch danach am Drücker, kassierte dann aber einen zweifelhaften Strafstoßpfiff (Waldemar Anton gegen Gnabry) gegen sich. Harry Kane nahm das Elfmetergeschenk an und glich vom Punkt aus (37.). Es war das 36. Saisontor des Mittelstürmers.

VfB Stuttgart will den Sieg mehr - Entscheidung durch Jeong

Mit Eric Dier musste zur Pause der nächste Bayern-Akteur verletzt vom Feld. Für ihn kam Dayot Upamecano. Mit etwas Glück hätten die Bayern in der 48. Minute durch Choupo-Moting in Führung gehen können. Doch der Kameruner, der freie Bahn aufs VfB-Tor hatte, schoss aus 14 Metern knapp links am Tor vorbei.

In der Folge hatte man das Gefühl, dass die Bayern mit dem einen Punkt gut leben können. Die Gastgeber wollten den 60.000 Fans aber noch etwas bieten und taten dies auch. Nach einem herrlichen Seitenwechsel flankte Silas perfekt auf Jeong, der per Kopf das 2:1 für den VfB markierte. Silas erhöhte in der Schlussminute sogar noch auf 3:1.

Aktueller Spieltag und Tabelle der Fußball-Bundesliga