Glanzlos gegen Aue: Regensburg gerät an der Spitze ins Wanken

Der Kampf um die Tabellenführung der 3. Liga hat nicht das gehalten, was er versprochen hat. Die ehemaligen Zweitliga-Kontrahenten Jahn Regensburg und Erzgebirge Aue zeigten am 27. Spieltag ein Duell mit wenig Brisanz und Torchancen, das mit einem 0:0 endete. Regensburg hätte den Sieg dringend gebraucht, um an der Tabellenspitze nicht ins Wanken zu geraten.

Die erste Hälfte verlief langsam, wenige Chancen, wenig Tempo. Nur die Hausherren sorgten für die ein oder andere Möglichkeit – meist durch Stürmer Noah Ganaus – doch vom Tabellenführer-Spirit war nichts zu sehen.

Viele Standards für die Sachsen

Die eine Super-Chance erarbeiteten sich die Regensburger durch einen Auer Kapitalpatzer von Anthony Barylla, der einen riskanten Rückpass verpatzte und seinen Schlussmann Martin Männel zum Handeln zwang. Der reagierte souverän und klärte mit dem Kopf.