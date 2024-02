Haching siegt gegen Bielefeld - 16-Jähriger schreibt Geschichte

Starker Auftritt der SpVgg Unterhaching gegen Arminia Bielefeld: Die Oberbayern feierten am 26. Spieltag der 3. Liga einen 2:1-Sieg.

Bielefeld startete druckvoll in die Partie, belohnte sich aber nicht für den mutigen Beginn. Stattdessen gingen die Hachinger in Führung. Schon in der 10. Spielminute erzielte Raphael Schifferl per Kopf das 1:0: Sebastian Maier brachte den Ball ideal auf den Defensiv-Spieler. Bielefelds Schlussmann Jonas Kersken versuchte den Ball noch von der Linie wegzukratzen - ohne Erfolg.

Bielefeld bestimmte das Spiel

Nach dem Treffer bestimmte Arminia weiter die Partie, leistete sich aber viele Unachtsamkeiten. Die Hachinger überzeugten mit schnellem Umschaltspiel und großer Effektivität - so wie in der 35. Spielminute. Ein abgefälschter Schuss von Ben Westermeier landete im Tor - 2:0.

Bester Mann bei der Arminia war Bielefelds Torwart Kersken, der mit Glanzparaden überzeugte und einen maßgeblichen Anteil daran hatte, dass die Hachinger nur mit zwei Treffern führten.

In der 57. Spielminute meldeten sich dann die Bielefelder zurück. Hachings Nils Ortel foulte Fabian Klos unglücklich im Sechzehner - Strafstoß für die Ostwestfalen. Ex-Löwe Merveille Biankadi verwandelte souverän und verkürzte auf 1:2 aus Sicht der Gastgeber.

16-Jähriger steht im Fokus

Turbulent wurde es dann in der Schlussphase. Im Mittelpunkt - ein 16-Jähriger. Gibson Nana Adu, der erst am 14. Februar seinen Geburtstag feierte, wurde eingewechselt. Damit ist er der jüngste Spieler in der Geschichte der 3. Liga. Aber nicht nur das: Der Youngster sorgte direkt für Aufsehen und holte einen Elfmeter raus - den Fetsch verschoss. Es blieb beim 2:1.