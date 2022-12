Messi zaubert - Argentinien jubelt über Finaleinzug

Es war ein Heimspiel für Argentinien: Das Iconic Stadium von Lusail leuchtete beim Halbfinal-Duell gegen Kroatien in großen Teilen blau-weiß, denn Zigtausende argentinische Fans waren nach Katar gereist, um ihr Team mit Leader Lionel Messi zu unterstützen.

Argentinien sucht die frühe Entscheidung

Zunächst hatte die Partie allerdings keine Highlights zu bieten. Dann schlugen die Südamerikaner aber doppelt zu. Zuerst ließ Messi die Fans in der 34. Minute mit seinem fünften Turniertor jubeln. Nach einem Foul von Kroatiens Schlussmann Dominik Livakovic an Julian Álvarez gab es Foulelfmeter, den der 35-Jährige souverän verwandelte. Aber nicht nur der Superstar begeisterte. Álvarez spitzelte den Ball nur fünf Minuten später an Livakovic vorbei zum 2:0 ins kroatische Tor. Alexis Mac Allister (43.) verpasste gar das 3:0. Kroatien am Anfang durchaus dominant, konnte dagegen im Strafraum kaum für Gefahr sorgen.

Messi legt für Co-Star Alvarez auf

Die Kroaten um Real-Star Modric versuchten weiter vergeblich erfolgreich durch die Abwehr der Argentinier zu kommen. Auf der Gegenseite zauberte dagegen Messi und legte für Co-Star Alvarez auf. Der 22-jährige Stürmer schob in der 69. Minute trocken zum 3:0 ein. Und Messi? Mit fünf Toren und drei Assists war er jetzt mit Kylian Mbappé die Nummer eins in der Scorerliste.

Kroatien stand dagegen vor der schweren Aufgabe, das Spiel noch zu drehen. Doch die Versuche verliefen erfolglos und so stand Argentinien am Ende mit 3:0 als verdienter Sieger fest. Am Mittwoch (20 Uhr) wird im Duell Frankreich gegen Marokko der zweite Finalteilnehmer ausgespielt.

Messi vor Krönung seiner Karriere

Der sechsmalige Weltfußballer hat im fünften Anlauf am Sonntag (16 Uhr) dann die Chance endlich den Welt-Pokal in den Himmel zu recken. Zudem kann Messi am bisherigen Rekordhalter Lothar Matthäus (25) vorbeiziehen und mit 26 WM-Spielen Rekordspieler werden.

Altstar Luka Modric verpasste mit Kroatien dagegen das zweite Finale nach 2018 und spielt am Samstag (16 Uhr) um Platz drei.