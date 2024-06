Die EM-Spiele live im TV, Radio und Internet

Bei der EM 2024 zwischen dem 14. Juni und 14. Juli wird der Fußball zu Gast in Deutschland sein. In insgesamt zehn deutschen Städten spielen die besten 24 Teams Europas um den Titel.

Volles Programm bei ARD und ZDF

Wer kein Tor, keinen Gänsehautmoment, keinen Zweikampf verpassen möchte, der ist bei der ARD genau richtig. Denn ARD und der ZDF bringen die Stadionatmosphäre nach Hause und übertragen 37 Spiele - darunter alle Partien der deutschen Mannschaft, die Halbfinals sowie das Endspiel.

Die ARD transportiert die Emotionen jedes Spiels außerdem über Radio-Reportagen und liefert Hintergründe auf allen Plattformen: im Fernsehen oder Radio, auf BR24Sport.de, auf Sportschau.de, in den Apps der Sportschau und von BR24, in der ARD-Mediathek, bei TikTok, bei BR24Sport auf Instagram oder YouTube.

Egal wo, ob im Zug, im Auto, auf der Arbeit oder gemütlich auf der Couch - Fußballfans sind hautnah, live und mit den nötigen Einordnungen und Hintergründen dabei.

Experten: Hitzlsperger, Schweinsteiger, Schult und Co.

Die Moderatoren Esther Sedlaczek und Alexander Bommes teilen sich die Spiele der EM 2024 auf und haben dabei jeweils eine bewährte Stammkraft aus dem ARD-Experten-Team an ihrer Seite.

Dieses besteht aus dem Weltmeister, Champions-League-Sieger und achtmaligen Deutschen Meister Bastian Schweinsteiger, aus der Europameisterin, Champions-League-Siegerin und sechsfachen Deutschen Meisterin Almuth Schult, aus Thomas Hitzlsperger (Deutscher Meister 2007, Weltmeisterschaftsdritter 2006, Vize-Europameister 2008) und dem Taktik-Experten Thomas Broich, der 2014 zum Fußballer des Jahrzehnts in Australien gewählt wurde.

Die Experten kommentieren gemeinsam mit Christina Graf, Tom Bartels oder Gerd Gottlob.

Die deutschen K.O.-Spiele bei ARD und ZDF

Achtelfinale: Deutschland - 2. Gruppe C (29. Juni, 21 Uhr): ZDF und MagentaTV

Viertelfinale mit deutscher Beteiligung (05. Juli, 18 Uhr): ARD und MagentaTV

Halbfinale mit deutscher Beteiligung (09. Juli, 21 Uhr): ZDF und MagentaTV

Finale (14. Juli, 21 Uhr): ARD und MagentaTV

Die deutsche Nationalmannschaft hat die Gruppenphase als Erster abgeschlossen und trifft deshalb im zweiten Achtelfinale des Turniers auf den Zweitplatzierten der Gruppe C. Die Partie sehen Sie am Samstag (29. Juni) im Free-TV im ZDF. Sollte das DFB-Team ins Viertelfinale einziehen, wäre die Partie in der ARD zu sehen. Das Halbfinale übernähme das ZDF und das Finale überträgt, mit oder ohne deutscher Beteiligung, die ARD.

TV-Übertragungen der Vorrunde - 3. Spieltag in der Übersicht

Montag, 24. Juni 2024

Kroatien - Italien (21 Uhr): ZDF und MagentaTV



Albanien - Spanien (21 Uhr): ZDF und MagentaTV

Dienstag, 25. Juni 2024

Niederlande - Österreich (18 Uhr): RTL und MagentaTV

Frankreich - Polen (18 Uhr): ZDF und MagentaTV

Dänemark - Serbien (21 Uhr): MagentaTV

England - Slowenien (21 Uhr): ZDF und MagentaTV

Mittwoch, 26. Juni 2024