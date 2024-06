Fußball-EM 2024: Wann und wo der Ball rollt

Der Countdown läuft, die Fans stecken in den Startlöchern für das größte Fußball-Spektakel des Jahres und München ist mittendrin. Denn in der bayerischen Landeshauptstadt fällt der Startschuss für die Fußball-EM 2024: Erst stimmen Superstars wie Ed Sheeran und Nelly Furtado am 12. Juni die Fans auf der Theresienwiese ein. Zwei Tage später, am 14. Juni, rollt der Ball beim Eröffnungsspiel das erste Mal.

Insgesamt werden 51 Spiele in zehn verschiedenen deutschen Stadien ausgetragen. Neben München wird der europäische Fußball auch in Berlin, Köln, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg und Leipzig zu Gast sein.

Eröffnungsspiel Deutschland - Schottland in München

66.000 Fans werden live dabei sein, wenn der Schiedsrichter am 14. Juni um 21 Uhr die Partie der Gastgeber gegen Schottland anpfeift - in der Münchner Arena und damit auf historischem Fußballboden.

Schon zuvor war das Stadion im Münchner Norden Schauplatz für bedeutende Fußballmomente und Dramen: 2012 etwa, als der FC Bayern München im Champions-League-Endspiel, beim "Finale dahoam", im Elfmeterschießen dem FC Chelsea unterlag.

Mit den insgesamt sechs EM-Spielen in München - inklusive eines Achtelfinal- und eines Halbfinalspiels - wird die bayerische Landeshauptstadt als Austragungsort erneut in die Fußball-Annalen eingehen.

Die weiteren Fußball-EM-Spiele in München

Nach dem Auftaktspiel geht es im Münchner Stadion dann Schlag auf Schlag – am 17. Juli treten Rumänien und die Ukraine gegeneinander an (15 Uhr), drei Tage später, am 20. Juni, trifft Slowenien auf Serbien (15 Uhr) und am 25. Juni müssen die Mannschaften aus Dänemark und Serbien ab 21 Uhr ihr Können unter Beweis stellen.

Weiter geht es am 2. Juli bei einem der Achtelfinals, bei dem der Sieger der Gruppe E und einer der vier Drittplatzierten der Gruppen A, B, C oder D um den Einzug in die Runde der besten vier kämpfen.

Finale der Fußball-EM im Olympiastadion in Berlin

Beim letzten EM-Spiel auf bayerischem Boden geht es dann beim Halbfinale am 9. Juli um eines der Tickets für das große Finale im Olympiastadion am 14. Juli (21 Uhr) in Berlin. Ob der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann ihre Version des "Finale dahoam" gelingen wird? Die DFB-Elf zählt nach den erfolgreichen Testspielen gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) zum erweiterten Favoritenkreis.

Für Deutschland könnte sich ein Kreis schließen: Vom Auftaktspiel in München, vom ersten Anpfiff zum Endspiel in Berlin am 14. Juli – es wäre ein schöner Rahmen auf heimischem Boden. Ein Sommermärchen 2.0.

EM-Spielplan - alle Partien in der Übersicht

14. Juni

Gruppe A: Deutschland - Schottland (München, 21 Uhr)

15. Juni

A: Ungarn - Schweiz (Köln, 15 Uhr)

B: Spanien - Kroatien (Berlin, 18 Uhr)

B: Italien - Albanien (Dortmund, 21 Uhr)

16. Juni

D: Polen - Niederlande (Hamburg, 15 Uhr)

C: Slowenien - Dänemark (Stuttgart, 18 Uhr)

C: Serbien - England (Gelsenkirchen, 21 Uhr)

17. Juni

E: Rumänien - Ukraine (München, 15 Uhr)

E: Belgien - Slowakei (Frankfurt, 18 Uhr)

D: Österreich - Frankreich (Düsseldorf, 21 Uhr)

18. Juni

F: Türkei - Georgien (Dortmund, 18 Uhr)

F: Portugal - Tschechien (Leipzig, 21 Uhr)

19. Juni

B: Kroatien - Albanien (Hamburg, 15 Uhr)

A: Deutschland - Ungarn (Stuttgart, 18 Uhr)

A: Schottland - Schweiz (Köln, 21 Uhr)

20. Juni

C: Slowenien - Serbien (München, 15 Uhr)

C: Dänemark - England (Frankfurt, 18 Uhr)

B: Spanien - Italien (Gelsenkirchen, 21 Uhr)

21. Juni

E: Slowakei - Ukraine (Düsseldorf, 15 Uhr)

D: Polen - Österreich (Berlin, 18 Uhr)

D: Niederlande - Frankreich (Leipzig, 21 Uhr)

22. Juni

F: Georgien - Tschechien (Hamburg, 15 Uhr)

F: Türkei - Portugal (Dortmund, 18 Uhr)

E: Belgien - Rumänien (Köln, 21 Uhr)

23. Juni

A: Schweiz - Deutschland (Frankfurt, 21 Uhr)

A: Schottland - Ungarn (Stuttgart, 21 Uhr)

24. Juni

B: Kroatien - Italien (Leipzig, 21 Uhr)

B: Albanien - Spanien (Düsseldorf, 21 Uhr)

25. Juni

D: Niederlande - Österreich (Berlin, 18 Uhr)

D: Frankreich - Polen (Dortmund, 18 Uhr)

C: England - Slowenien (Köln, 21 Uhr)

C: Dänemark - Serbien (München, 21 Uhr)

26. Juni

E: Slowakei - Rumänien (Frankfurt, 18 Uhr)

E: Ukraine - Belgien (Stuttgart, 18 Uhr)

F: Tschechien - Türkei (Hamburg, 21 Uhr)

F: Georgien - Portugal (Gelsenkirchen, 21 Uhr)

Das Achtelfinale der Fußball-EM 2024

29. Juni

Spiel 38: 2A - 2B (Berlin, 18 Uhr)

Spiel 37: 1A - 2C (Dortmund, 21 Uhr)

30. Juni

Spiel 40: 1C - 3D/E/F (Gelsenkirchen, 18 Uhr)

Spiel 39: 1B - 3A/D/E/F (Köln, 21 Uhr)

1. Juli

Spiel 42: 2D - 2E (Düsseldorf, 18 Uhr)

Spiel 41: 1F - 3A/B/C (Frankfurt, 21 Uhr)

2. Juli

Spiel 43: 1E - 3A/B/C/D (München, 18 Uhr)

Spiel 44: 1D - 2F (Leipzig, 21 Uhr)

Das Viertelfinale der Fußball-EM 2024

5. Juli

Spiel 45: Sieger 39 - Sieger 37 (Stuttgart, 18 Uhr)

Spiel 46: Sieger 41 - Sieger 42 (Hamburg, 21 Uhr)

6. Juli

Spiel 48: Sieger 40 - Sieger 38 (Düsseldorf, 18 Uhr)

Spiel 47: Sieger 43 - Sieger 44 (Berlin, 21 Uhr)

Das Halbfinale der Fußball-EM 2024

9. Juli

Spiel 49: Sieger 45 - Sieger 46 (München, 21 Uhr)

10. Juli

Spiel 50: Sieger 47 - Sieger 48 (Dortmund, 21 Uhr)

Das Finale der Fußball-EM 2024

14. Juli