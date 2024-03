Badstuber über EM: "Könnte Startschuss für eine neue Ära sein"

In seiner Karriere hat Holger Badstuber viel erreicht - sechsfacher deutscher Meister, Champions-League-Sieger, als Nationalspieler Teilnehmer einer WM und einer EM. Noch weitere Titel und Leistungen, wie eine Teilnahme beim WM-Triumph 2014, wurden durch Verletzungen verhindert. Als Pechvogel sieht er sich dennoch nicht.

"Es war eine Periode, wo viel zusammengekommen ist - Verletzungen, Tiefschläge und auch Comebacks. Aber ich sehe natürlich auch, dass ich in einer Ära im deutschen Fußball dabei war, die sehr erfolgreich war. Nicht nur für Bayern München, auch für die Nationalmannschaft", sagt Badstuber im BR24-Sport-Podcast "Pizza & Pommes" und legt nach: "Ich war jetzt nicht nur so ein bisschen dabei, sondern war Teil dessen und war meistens Stammspieler."

Badstuber: Debatte um Neuer "ziemlicher Nonsens"

Mit Verletzungen kennt sich Badstuber dennoch aus. In seiner aktiven Laufbahn riss ihm nicht nur das Kreuzband, sondern auch der Oberschenkelmuskel und eine Sehne, er verpasste mehr als 250 Spiele. Und so hat er auch eine ganz spezielle Sicht auf das Comeback von Manuel Neuer: "Für mich war auch die Debatte um Manu Neuer eigentlich ziemlicher Nonsens, weil ich weiß, wie er tickt, ich weiß, wie er arbeitet. Er hat ein Ziel vor Augen, er weiß, was er kann, er hat Vertrauen in sich selber und er geht die Challenges an, die auf ihn zukommen."

Zwar sei ein Comeback nach einer derart schweren Verletzung wie der Unterschenkelbruch des FC-Bayern-Keepers eine Herausforderung "vor allen Dingen mental", so Badstuber. Dennoch: "Manuel hat nicht umsonst diese Erfolge gefeiert. Er ist nicht umsonst in den letzten zehn, 15 Jahren der beste Torhüter der Welt. Auch wenn er in Deutschland immer wieder angezweifelt wird, was ich nicht verstehen kann."

Badstuber: Nagelsmann wichtiger Faktor für Kroos-Comeback

Von einem anderen Comeback ist Badstuber deutlich überraschter. Toni Kroos hatte am vergangenen Samstag seinen Rücktritt vom Rücktritt gefeiert und beim 2:0-Sieg über Frankreich gezeigt, dass er auch mit 34 Jahren noch äußerst wertvoll sein kann. Und auch gegen die Niederlande war Kroos ein wichtiger Faktor im 2:1-Sieg nach 0:1-Rückstand.

"Ich war überrascht, dass Toni die Entscheidung getroffen hat, weil ich Toni eigentlich so kenne, wenn einmal was beendet ist, dann ist es auch gut", sagt Badstuber über seinen früheren Teamkollegen. Ein Schlüsselfaktor ist für Badstuber die Möglichkeit, eine Heim-EM zu spielen, ein weiterer sei die Personalie Nagelsmann. "Er hat natürlich Gespräche geführt und hat selber mit der Mannschaft mit Nagelsmann eine Vision vor Augen, die ihn persönlich überzeugt, dass er mit dieser Mannschaft was reißen kann."

Badstuber: Deutschland bei EM 2024 - "kann ganz weit gehen"

Auch Badstuber glaubt, dass Deutschland bei der EM 2024 etwas reißen kann - auch wenn er die DFB-Elf nicht als Titelfavoriten sieht. "Die Europameisterschaft kann super verlaufen. Ich glaube, dass die Mannschaft gemerkt hat, was sie gegen große Gegner imstande ist, zu leisten. Dann brauchst du ein bisschen Glück, ein bisschen Timing, einen guten Tag und dann kann das ganz, ganz weit gehen."

Und auch die langfristige Zukunft des DFB sieht Badstuber optimistisch: "Diese Mannschaft hat frische, unbekümmerte Spieler wie Musiala und Wirtz, die anscheinend auch eine gute Verbindung auf dem Platz haben, und kann auf jeden Fall was entwickeln. Das könnte ein Startschuss sein für eine neue Ära beim DFB."

