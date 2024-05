Pokal-Finale: K'lautern - Leverkusen I 25.5. I Radioreportage

Die Saison ist jetzt schon die erfolgreichste aller Zeiten für Bayer Leverkusen. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte sicherte sich die Werkself die Meisterschaft. Ohne eine Pleite zu kassieren, holte sich das Team um Xabio Alonso den Titel. Doch im Finale des Europapokals endete die beispiellose Serie von 51 Spielen ohne Niederlage: Leverkusen verlor gegen Atalanta Bergamo mit 0:3.

Das Triple ist damit verspielt, jetzt soll zumindest das Double her: Bayer hat nach dem verlorenen Europa-League-Endspiel den Blick voll auf das DFB-Pokalfinale am Samstag gerichtet. Gegner ist ab 20 Uhr Zweitligist 1. FC Kaiserslautern.

Funkel-Abschied im Pokal-Finale

Die "Roten Teufel" sind in der 2. Bundesliga gerade so dem Abstieg entkommen. Nach zwei Trainerwechseln in der Saison führte Trainer Friedhelm Funkel die Pfälzer schließlich zum Klassenerhalt. Dennoch trennen sich nach der Saison die Wege. Darauf haben sich Verein und Trainer verständigt. Das Endspiel in der Hauptstadt wird also Funkels letztes Spiel für den FCK.

Sportlich geht der Zweitligist als klarer Underdog in die Partie. Mit Kaiserslautern steht zum ersten Mal seit 13 Jahren wieder ein Zweitligist im Pokal-Finale. Damals verlor der MSV Duisburg mit 0:5 gegen Schalke 04.

BR24Sport überträgt das Finale des DFB-Pokals zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Bayer Leverkusen live in der Radioreportage.