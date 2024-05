Fußball-EM 2024: Auch Ex-Franke Füllkrug im Nagelsmann-Kader

Diesmal war der Tatort eine Morningshow. Bei den WDR-Kollegen von "1Live" wurde der nächste Name für die Mannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für die Fußball-EM 2024 in Deutschland bekannt gegeben. Der Dortmunder Niclas Füllkrug stürmt wie erwartet in der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Der 31-Jährige ehemalige Angreifer vom 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth wurde am Dienstagmorgen als fünfter Spieler nach Manuel Neuer, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah und Aleksandar Pavlovic beim Radiosender bekannt gegeben.

Kompletter Kader wird am Donnerstag veröffentlicht - live bei BR24Sport

"Es macht mich so stolz", sagte Füllkrug, der in der Morningshow des Senders zugeschaltet wurde. Damit setzt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) seine ungewöhnliche Nominierungsstrategie fort. Den kompletten Kader wird Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag (13.00 Uhr live bei BR24Sport im Stream) in Berlin verkünden.

Füllkrug, der kurz vor der WM 2022 sein Debüt gegeben hatte, erzielte in bislang 15 Länderspielen elf Tore. Mit dem BVB zog er vergangene Woche in das Finale der Champions League ein, in dem am 1. Juni in Wembley Real Madrid wartet.