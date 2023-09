Der FC Augsburg geht ohne Sieg in die Länderspielpause

Rund eine Viertelstunde dauerte es, bis beide Teams die Abtastphase beendet hatten. Dann sahen die 30.660 Zuschauer in Augsburg ein munteres Spielchen. FCA-Neuzugang Phillip Tietz "weckte" die Arena mit einem satten 20-Meter-Volley an die Latte (17. Spielminute).

Bochum nur wenig später mit einer Doppelchance: Erst scheiterte Bero aus kurzer Distanz an FCA-Torwart Finn Dahmen, im Nachsetzen drosch Hofmann den Ball über das Tor.

Augsburger Führung durch Dion Beljo

Dann war wieder Augsburg dran und ging mit der zweiten Chance des Spiels in Führung: Dion Beljo traf nach Doppelpass mit Demirovic, die verdiente Führung für die insgesamt agileren Schwaben - die den Vorsprung allerdings nicht in die Pause retten konnten.

Für Beljo ist es im dritten Saisonspiel der zweite Treffer. Bereits in der vergangenen Woche war er beim 1:3 beim FC Bayern München Augsburger Torschütze.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte setzte Wittek einen Ball aus über 20 Metern an den Pfosten, die FCA-Defensive konnte nicht klären und Takuma Asano kam an den Ball. Der Japaner setzte einen trockenen Spann-Rechtschuss aus zehn Metern unter die Latte zum 1:1-Ausgleich (45.).