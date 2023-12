Nach Schneechaos: Löwen-Heimspiel gegen Essen abgesagt

Nach der 0:3-Pleite in Dortmund bekommt der TSV 1860 München zunächst keine Gelegenheit zur Wiedergutmachung. Das Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen am kommenden Samstag wurde wegen der Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Grund dafür sind die Nachwehen des Schneechaos' in München vom Wochenende.

"Aufgrund der verschneiten und unter dem Schnee vereisten Ränge in West- und Ostkurve sowie der verschneiten Zuwegung rund um das Stadion", habe sich die Stadt München für eine Absage der Partie ausgesprochen, teilte der Verein am Mittwochnachmittag mit. Dieser Empfehlung folgte dann die Platzkommission des DFB. Ein Nachholtermin ist noch nicht bekannt

Debüt von Interimstrainer Schmöller verschiebt sich

Damit verschiebt sich auch das Debüt von Interimstrainer Frank Schmöller. Der U21-Coach wird als Nachfolger von Maurizio Jacobacci die Mannschaft bis zur Winterpause trainieren. Die Löwen haben fünf der letzten sechs Pflichtspiele verloren. Durch den Negativtrend hat der Verein nur noch sechs Punkt Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz.

Das Restprogramm vor Weihnachten hält für den TSV noch die Auswärtspartie bei Arminia Bielefeld (17.12.2023, 16.30 Uhr) sowie das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (20.12.2023, 19.00 Uhr) bereit.