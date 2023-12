Lindner: "Appetit nach immer mehr Geld verstörend"

Notlage 2024? – "Bisher keine überzeugenden Argumente"

Trotzdem fällt das Nein des Bundesfinanzministers weniger deutlich aus, wenn es um die Frage geht, ob auch für 2024 eine Notlage beschlossen werden könnte. Sie würde der Bundesregierung finanzielle Spielräume geben, hat allerdings hohe Anforderungen, um nicht beim Verfassungsgericht durchzufallen. Lindner sagt mit Blick auf einen Notlagebeschluss fürs kommende Jahr: "Ich kenne noch keine Argumente, die mich überzeugen würden."

Und dann geht Lindner in die Offensive gegen SPD und Grüne, obwohl er die nicht direkt adressiert: Der "Appetit" nach immer mehr Geld sei für ihn verstörend. "Wir haben genug Geld. Wir müssen mit dem Geld, das wir haben, nur besser umgehen."

Lindner kritisiert die Bürgergelderhöhung

Kritik übt Lindner an der geplanten Anhebung des Bürgergelds zum 1. Januar, die sechs Milliarden koste. Es sei ursprünglich mit einer viel höheren Inflationsrate gerechnet worden, nun sei es eine Erhöhung "über die Maßen". Zwar glaubt auch der Finanzminister nicht, dass das noch gestoppt werden kann.

Aber bei den Sozialleistungen, die 45 Prozent des Bundeshaushaltes ausmachten, sieht Lindner Einsparpotenzial. Es müsse um Gerechtigkeit gehen: Für die, die auf die Leistung angewiesen seien, wie für die, die sie bezahlten und nicht solche Erhöhungen erhalten hätten. Für die SPD, deren Arbeitsminister Hubertus Heil am Montag CDU und CSU dafür kritisiert hatte, "Arbeitnehmer gegen bedürftige Menschen auszuspielen", dürften diese Aussagen vom Finanzminister der FDP ärgerlich sein.

Klimapolitik: "Sehr planwirtschaftlich"

Auch die Grünen dürften sich wenig über Lindners Ausführungen freuen. Über die derzeitige Klimapolitik sagt er im Interview: "Wir machen das sehr planwirtschaftlich. Die Politik gibt im Einzelnen für Branchen und Sektoren vor, was zu tun ist, wir machen uns jetzt daran, das zu überwinden." Das Ziel sei, durch marktwirtschaftlichen Ideenwettbewerb und Unternehmergeist die Kosten für die Vermeidung von CO2 zu reduzieren. Beispiel: CO2 Speicherung im Boden. Für viele Grüne nach wie vor ein rotes Tuch. Adressat der Botschaft dürfte in erster Linie Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck sein.

Bekenntnis zum Zweck-Bündnis

Lindner steht aber auch selbst unter Druck. Nicht nur beim Stopfen von Löchern im Haushalt, sondern auch mit Blick auf das Rumoren in der FDP. Eine Initiative an der Parteibasis setzt sich für eine Mitgliederbefragung mit dem Ziel ein, die Ampel zu verlassen. Lindner gibt sich pragmatisch: Die FDP müsse in der Regierung Kompromisse machen.

Dennoch fahre das Land mit der Ampel besser als mit einer neuerlichen Großen Koalition unter SPD-Führung oder einer rot-grünen Minderheitsregierung. "Ich glaube, dass wir an diesem Kurs festhalten sollten." Es ist das Bekenntnis zu einem Zweck-Bündnis. Mehr nicht. Ob das reicht, um die vielleicht größte Krise der Ampel-Koalition zu überstehen, könnte sich bereits in den nächsten Tagen zeigen.