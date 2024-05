Meisterinnen des FC Bayern düpieren Absteiger Nürnberg

Das letzte Heimspiel der frisch gebackenen deutschen Meisterinnen war eine klare Angelegenheit für die Frauen des FC Bayern. Die Münchnerinnen gewannen verdient mit 4:0 gegen den 1. FC Nürnberg, der nun nach nur einer Saison in der Bundesliga auch offiziell abgestiegen ist.

Harder mit Hattrick

Schon zur Halbzeit führte der FC Bayern mit 3:0, die Niederlage im Pokalfinale gegen den VfL Wolfsburg war vergessen. Pernille Harder gelang innerhalb von 15 Minuten ein Hattrick. Zum ersten Mal traf die Dänin in der 5. Minute, ein weiteres Tor schoss sie in der 13. und das dritte in der 18. Minute. Vom Club war wenig zu sehen - die Münchnerinnen dominierten das Spiel, die Offensivabteilung der Nürnbergerinnen fand nicht statt, auch die Defensive konnte nicht überzeugen.

In der zweiten Hälfte nahm der FCB etwas Tempo aus dem Spiel und verwaltete den Vorsprung. Die Frauen des FC Bayern spielten überwiegend auf Ballbesitz und nutzten lediglich die Chancen und Räume, die sie von den Gästinnen aus Nürnberg angeboten bekamen. Lea Schüller, mittlerweile für Harder im Spiel, traf in der 79. Minute per Kopf zum 4:0-Endstand.

