Pokalfinale: FC Bayern - Wolfsburg |9.5., 16 Uhr |Radioreportage

Back to business: Von der Meisterschafts-Euphorie, von Bierduschen und Freudengesängen müssen die Frauen des FC Bayern München wieder zurück in den Arbeitsalltag. Denn am Donnerstag steht schon das nächste wichtige Spiel an: Beim Pokalfinale gegen die Frauen des VfL Wolfsburg geht es um den aus bayerischer Sicht zweiten DFB-Pokal-Titel und das erste Double der Vereinsgeschichte.

Am Donnerstag geht es aber nicht nur um den Pokal, sondern auch um die Vorherrschaft im deutschen Frauenfußball. Bayerns Präsident Herbert Hainer hatte bereits vor Wochen eine "Wachablösung" im Frauenfußball prophezeit: "Wir haben großen Respekt vor dem VfL Wolfsburg, der enorme Verdienste um den deutschen Frauenfußball hat, aber wir sind auf einem guten Weg, dass es hier zu einer Wachablösung kommt."

Champions-League-Leistung als einziger Makel

Erst am Samstag - und damit am drittletzten Spieltag - hat die Mannschaft rund um Klara Bühl, Georgia Stanway und Giulia Gwinn mit einem Sieg bei Bayer Leverkusen (2:1) die Meisterschaft in der Frauen-Bundesliga geholt - die zweite in Folge. Doch selbst wenn die Münchnerinnen am Donnerstag auch das Pokalfinale für sich entscheiden, bleibt da der eine Makel in der ansonsten so erfolgreichen Saison: das Vorrunden-Aus in der Champions League.

Um den VfL Wolfsburg vom Thron des deutschen Frauenfußballs zu stoßen, hätte es wohl auch einen Erfolg in der Königsklasse gebraucht. Am Donnerstag kann das Team des norwegischen Trainers Alexander Straus aber zumindest einen wichtigen Meilenstein am Weg zur "Wachablösung" erreichen und wieder feiern - diesmal ohne Hemmungen und ohne ein weiteres entscheidendes Spiel im Hinterkopf.