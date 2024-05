Frauen des FC Bayern sind wieder Deutscher Fußball-Meister

Die FC-Bayern-Frauen krönten in Leverkusen eine zumindest in der Frauen-Bundesliga fast perfekte Saison. 17 Siege, drei Unentschieden und keine einzige Niederlage - so lautet die grandiose Bilanz der Mannschaft von Trainer Alexander Straus, die nach dem 2:1 (2:0) in Leverkusen zwei Spieltage vor Schluss sieben Punkte Vorsprung vor dem VfL Wolfsburg hat und damit nicht mehr von Platz eins zu verdrängen ist.

Georgia Stanway (18.), Linda Dallmann (27.) erzielten die Treffer für den alten und neuen Deutschen Meister und machten in der Partie früh klar, dass sie die Meisterfeierlichkeiten nicht nochmal um eine Woche verschieben wollten. Nikola Karczewska gelang in der 63. Minute nur noch der Anschlusstreffer für Bayer 04. So dürfte die Heimreise nach München für eine ausgelassene Party genutzt werden.

Klara Bühl (FC Bayern Frauen) ist am Sonntag um 21.45 Uhr zu Gast in Blickpunkt Sport

Stanway und Dallmann stellen Weichen auf Sieg

Die FC-Bayern-Spielerinnen ließen auf dem Nebenplatz der Leverkusener BayArena von Beginn an keine Zweifel aufkommen, den heutigen Meister-Matchball nutzen zu wollen, um die vorzeitige Titelverteidigung einzutüten. Die 2:0-Pausenführung nach Treffern von Stanway (18.) und Dallmann (27.) ging dem Spielverlauf entsprechend auch völlig in Ordnung. Leverkusen konnte sich kaum mal aus der Umklammerung der Münchnerinnen lösen geschweige denn sich nennenswerte Torchancen erspielen.

Das änderte sich aber nach dem Wechsel. Zunächst bemühten sich die Rot-Weißen um Spielkontrolle, in der 63. Minute drückte Nikola Karczewska den Ball mit dem Kopf aber aus kurzer Distanz über die Münchner Torlinie. 1:2 - die Partie war wieder offen. Zehn Minuten vor dem Ende mussten die Münchnerinnen dann wirklich nochmal um den Sieg zittern, als ein Ball der Gastgeberinnen knapp am Tor von Torfrau Maria Luisa Grohs vorbei flog. Doch es blieb beim 2:1 und der verdienten Titelverteidigung für die Bayern-Frauen.