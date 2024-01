Football is coming hoam: NFL kommt mit Panthers nach München

American Football kommt zurück in die Allianz Arena. Wie der FC Bayern bestätigte, wird das Münchner Fußballstadion erneut zum Schauplatz eines offiziellen NFL-Spiels. Nach dem erfolgreichen NFL-Debüt im November 2022, als Superstar Tom Brady mit den Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks in der bayerischen Landeshauptstadt ein offizielles Ligaspiel austrug, gibt es nun eine Wiederholung.

Carolina Panthers als Heimteam

Genaue Daten und die Spielpaarung sind noch nicht bekannt. das "Heimteam" steht allerdings schon fest. Die Carolina Panthers, aktuell in einer tiefen Krise in der NFL, werden in München zumindest offiziell der Gastgeber sein.

"Wir freuen uns darauf, die NFL zum zweiten Mal in unserer Allianz Arena willkommen zu heißen. Die Begegnung im Herbst 2022 war ein unvergessliches Erlebnis, daran wollen wir anknüpfen", sagte FC Bayerns Marketing-Vorstand Andreas Jung.

"Da wir im Sommer 2016 im Stadion der Carolina Panthers in Charlotte gespielt haben, ist es eine schöne Geschichte, die Panthers nun einmal in München zu begrüßen. Wir sind zudem gespannt auf das zweite Team – und auf ein weiteres NFL-Gastspiel in unserem Stadion." Im Jahr 2016 gewann der FC Bayern im Rahmen seiner Sommertour ein Spiel gegen Inter Mailand im Stadion der Carolina Panthers mit 4:1.