Felix Loch nach Platz vier: "Einer muss es werden"

Mit großen Hoffnungen war Felix Loch in den Rennrodel-Wettbewerb bei den Olympischen Spielen 2022 gestartet. Auch wenn die Dominanz früherer Tage mittlerweile der Vergangenheit angehört, eine Medaille sollte schon her, das hatte Loch vor den Spielen immer wieder betont.

Loch: "Es hat einfach nicht sein sollen"

Am Ende reichte es nicht. Knapp. Keine zwei Zehntel fehlten dem dreifachen Olympia-Sieger nach vier Läufen auf den Italiener Dominik Fischnaller aus Italien und somit auf die Bronze-Medaille. "Einer muss Vierter werden", sagte der 32-Jährige gegenüber BR-Reporter Markus Othmer und legte dann aber nach. "Das möchte man nie, aber es passt ein bisschen zur Saison. Es hat nie so hundert Prozent gepasst. Dann kam noch die Corona-Infektion dazu, die mich sicher nicht vorwärts gebracht hat. Es hat einfach nicht sein sollen."

Große Freude für Team-Kollege Ludwig

Lochs Teamkollege Johannes Ludwig hatte sich die erste Olympische Goldmedaille geholt. Für Loch ein schöner Moment, die Zeremonie zu beobachten, obwohl er selbst nicht auf dem Treppchen stand: "Ich habe es schon zwei Mal erleben dürfen und das war natürlich zweimal gewaltig. Es freut mich natürlich riesig, dass der Hansi das durchgezogen hat. Die Medaille ist für das ganze Team extrem wichtig."

Lochs Ziel heißt Cortina 2026

Doch auch für die Zeit nach den Olympischen Spielen in Peking hat Loch einiges vor. In vier Jahren möchte er nochmal bei den Winterspielen in Cortina teilnehmen: "Das ist natürlich das ganz große Ziel. Es ist schön, dass die Olympischen Winterspiele dahin zurückkommen, wo sie zuhause sind." Doch davor gibt es noch einen großen Wunsch: "Ich bin froh, wenn ich endlich wieder bayerischen Boden unter meinen Füßen habe", sagte Loch.