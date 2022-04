FC Ingolstadt 04 kassiert gegen Hamburger SV eine 0:4-Niederlage

Seit dem 2:2-Unentschieden am vergangenen Spieltag in Karlsruhe können die Schanzer den Klassenerhalt nicht mehr schaffen. Durch das 0:4 gegen den Hamburger SV bleibt der FC Ingolstadt am Tabellenende, die Hanseaten springen auf den Aufstiegs-Relegationsplatz.

Hamburg geht durch Doppelschlag in Führung

Der FCI ging die Partie ziemlich zurückhaltend an. Nach rund 20 Minuten wurden die Schanzer etwas mutiger. So setzte sich (17.) Stefan Kutschke durch und zog im Strafraum aus vollem Lauf ab in Richtung der linken Ecke. Hamburgs Torhüter Heuer Fernandes konnte parieren. Danach folgte ein Doppelschlag des Hamburger SV. Sonny Kittel (27.) und Sebastian Schonlau (29.) verwandelten eiskalt zur 2:0-Führung. Florian Pick hatte (36.) den Anschlusstreffer auf dem Fuß, zog erst aus einem sehr spitzen Winkel ab. Außerdem parierte der HSV-Keeper mit einem spektakulären Reflex.

FCI verpasst Ehrentreffer, ansonsten stürm der HSV weiter

Die Hanseaten ließen nach der Pause keinen Zweifel aufkommen, dass sie mit dem dritten Treffer eine Vorentscheidung schaffen wollen. Die besorgte Robert Glatzel nach knapp einer Stunde (57.) für den HSV. Patrick Schmidt verpasste (62. und 64.) zwei Gelegenheiten zum Anschlusstreffer. Danach zeigte sich aber wieder nur der HSV. Eine Abseitsposition von Kittel (73.) und eine Parade von Dejan Stojanović (79.) verzögerten den nächsten Treffer der Norddeutschen. Den machte Mikkel Kaufmann (81.). Stefan Kutschke (88.) verpasste den Ehrentreffer. Damit blieb es beim 0:4.