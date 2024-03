Champions-League: Den FC Bayern erwartet ein Hammer-Los

Den FC Bayern erwartet im Viertelfinale der Champions League ein europäisches Schwergewicht. So viel steht schon fest, bevor am Freitag, 15. März, um 12 Uhr in Nyon die berühmten Kugeln gezogen werden, die über Wohl und Wehe der besten Vereine Europas entscheiden. Und die mitverantwortlich dafür sein werden, ob das Team von Thomas Tuchel noch einmal nach dem ganz großen Titel greifen kann.

Um diesen zu gewinnen, muss man am Ende jeden Gegner schlagen können. Doch Form und Spielweise des Gegners können natürlich besser oder schlechter für den FC Bayern München sein. Eine leichte Aufgabe braucht allerdings niemand erwarten. Im Viertelfinale sind zudem alle Länderbeschränkungen aufgehoben, sodass ein Duell mit Borussia Dortmund auch möglich wäre.

Duell mit dem BVB? FC Bayern klar im Vorteil

Der unangenehmste für die Münchner wäre das sicherlich nicht. Der letzte Sieg des BVB über die Münchner war im Jahr 2019, als Dortmund sich im DFB-Pokal durchsetzte. In der Bundesliga konnten die Münchner neun der letzten zehn Spiele gewinnen und spielten einmal Unentschieden.

Barcelona, Madrid, Manchester: Nur große Namen im Lostopf

Auch ein Wiedersehen mit Robert Lewandowski und seinem kriselnden FC Barcelona würde der FC Bayern im Vorfeld vermutlich gerne unterschreiben. Atlético Madrid tut sich in der Liga aktuell schwer, allerdings sind die Spanier immer ein unangenehmer Gegner, mit dem sich die Münchner traditionell schwertun. Zumal der FC Bayern auswärts auf seine Fans verzichten muss.

Dennoch würde man bei einer Reise nach Madrid lieber in den Osten der Stadt, wo das Wanda Metropolitano steht, reisen als in den Norden. Dort residieren die Könige Europas im Santiago Bernabéu: Real Madrid gehört immer zum großen Favoritenkreis auf den Titel. Gleiches gilt für Pep Guardiola und Titelverteidiger Manchester City.

Letztes Jahr Viertelfinal-Aus gegen Paris Saint-Germain

Auch Paris Saint-Germain und der FC Arsenal wären schwierige Gegner. Und mit den Franzosen haben die Bayern noch eine Rechnung offen: Letzte Saison schoss das Starensemble um Kylian Mbappé die Münchner im Viertelfinale aus der Champions League. Arsenal spielt eine starke Saison und ist Tabellenführer in der Premier League.

Champions League: Die möglichen Gegner des FC Bayern