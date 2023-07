FC Bayern will mit Freund "Transfermarktwahnsinn entfliehen"

Der FC Bayern will mit der Verpflichtung von Sportdirektors Christoph Freund auch eine teilweise Abkehr von seiner bisherigen Transferpolitik vollziehen. "Zu unseren erklärten strategischen Zielen gehört es, die Ausbildung am Campus zu stärken", sagte Präsident Herbert Hainer der Süddeutschen Zeitung.

"Wir wollen mit Expertise im Nachwuchs- und Scouting-Bereich dem Transfermarktwahnsinn ein Stück weit entfliehen." Freund gilt als Entdecker von späteren Weltstars wie Erling Haaland oder Sadio Mane. Auch Dominik Szoboszlai, der kürzlich von RB Leipzig zum FC Liverpool wechselte, oder die aktuellen Münchner Dayot Upamecano und Konrad Laimer spielten einst in Salzburg.

Die Bayern hingegen kauften über Jahrzehnte in der Regel gestandene Profis, oft Nationalspieler, für hohe Summen. Aktuell pokern die Münchner um Harry Kane, dessen Transfer die 100 Millionen-Grenze erreichen könnte.

Muss Tuchel wieder Macht abgeben?

Thomas Tuchel reagierte eher kühl auf die Personalie Freund. "Dem Verein ist es sehr wichtig, als Trainer hast du es zu akzeptieren", sagte er. Aktuell ist der Coach eng in die Kaderplanung eingebunden und gehört einem sechsköpfigen Transferrat um Hainer, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge an, der die aktuelle Transferperiode gestaltet. Mit Freund wieder ein Sportdirektor die Aufgabe übernehmen.

Der neue Sportchef legt am 1. September los, "dann werden wir gut zusammenarbeiten", ergänzte er. Er sei dafür offen, meinte Tuchel, aber: "Ich hatte keinen Kontakt zu ihm, habe nie mit ihm gesprochen und war auch nicht in die Entscheidung eingebunden, was auch absolut nicht nötig ist."

Freund in Salzburg: "Freue mich extrem"

"Ich freue mich extrem auf die neue Aufgabe", sagte Freund derweil am Mittwoch bei einer Pressekonferenz seines aktuellen Klubs Red Bull Salzburg. Bayern sei ein "unglaublicher Verein mit unglaublichen Werten und Möglichkeiten", ergänzte der 46-Jährige. "Für mich ist Bayern München eine der absoluten Top-Adressen im internationalen Weltfußball."