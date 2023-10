Gerland über Boateng: "Kann auf Topniveau dem FC Bayern helfen"

Kommt Max Eberl als neue Verstärkung?

Umso spannender: Während beim FC Bayern über die Defensivprobleme debattiert wird - und eine vermeintlich schwache Transferpolitik - kommt mit Max Eberl ein neuer Name als möglicher Sportdirektor auf. Eberl wurde überraschend bei RB Leipzig suspendiert, der gebürtige Münchner gilt als guter Freund von Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß.

Eberl zum FC Bayern, da sind sich Babbel und Gerland einig, wäre genau der richtige Mann, um solche Probleme wie die dünne Abwehr-Personaldecke gar nicht aufkommen zu lassen.

"Für mich würde es total Sinn machen", sagte Babbel: "Max hat sich über die Jahrzehnte zu einem der Top-Manager der Bundesliga hochgearbeitet. Er ist Münchner, hat in diesem Verein gespielt. Es wäre der logische Schritt, wenn Bayern ihn auch haben will." Gerland ergänzte knapp: "Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Er hat großartige Fähigkeiten und das über Jahrzehnte in Gladbach bewiesen und in der kurzen Zeit auch in Leipzig."