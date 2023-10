"Schwer, ihn zu stoppen" - Kimmich schwärmt von Sané

Leroy Sané ist in der aktuellen Saison in Topform und zeigt unter Trainer Thomas Tuchel seine bislang konstanteste Leistung als Bayernspieler. Zuvor war der 27-Jährige öfters in der Kritik gestanden, da er die in ihn gesetzten Hoffnungen seit seinem Wechsel vor gut drei Jahren von Manchester City an die Isar nicht immer erfüllen konnte.

Kimmich: "Schon den einen oder anderen Sieg reingeschossen"

Nun überrascht der Angreifer in der laufenden Spielzeit auch die Kollegen. Allen voran Joshua Kimmich, der den Flügelstürmer vor seinem 50. Champions-League-Spiel am Dienstagabend beim FC Kopenhagen lobend hervorhebt. "Momentan ist es schon beeindruckend, mit welcher Konstanz Leroy seine Leistungen auf den Platz bringt. Alle drei Tage ist er bei uns mit der beste Spieler. Er entscheidet die Spiele", so der 28-Jährige. "Er hat uns schon den einen oder anderen Sieg reingeschossen."

Sechs Tore in der Saison 2023/24

In der Fußball-Bundesliga ließ Sané das Leder an den ersten sechs Spieltagen fünf Mal im Tor zappeln. Auch beim 4:3 zum Auftakt der Königsklasse gegen Manchester United reihte sich der 27-Jährige unter den besten Münchner Torschützen ein und ist damit einer der Topspieler in der Offensive des Rekordmeisters. Mehr Treffer hat aktuell nur Neuzugang Harry Kane (9) auf dem Konto. "Es ist außergewöhnlich schwer, ihn zu stoppen, so wie er jetzt drauf ist", so Kimmich: "Man merkt, dass er momentan eine Spielfreude an den Tag legt, die ansteckend ist. Ich hoffe, dass es noch lange anhält."

Ansteckende Spielfreude

Auch in der Nationalmannschaft konnte der Stürmer sein Hoch aus der Bundesliga auf den Platz bringen. In den ersten Länderspielen vor der der EM gegen Japan (1:4) und Frankreich (2:1) hatte er jeweils getroffen.

Warum es bei Sané in dieser Spielzeit so gut läuft? Einen tieferen Grund kann Kimmich nicht benennen: "Ich glaube, dass er den Aufwand immer schon betrieben hat. Leroy ist ein Spieler, der physisch sehr stark ist, der immer fit ist, der alle drei Tage spielt. Er hat auch in der Vergangenheit schon gezeigt, was er kann und es phasenweise auf den Platz bekommen."