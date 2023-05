FC Bayern Frauen vor dem "Alles oder nichts"-Spiel

Beim Gedanken, dass am Sonntag der Meistertitel endlich feststehen könnte, bekommt Jovana Damnjanovic von den FC Bayern Frauen nach eigener Aussage Gänsehaut. "Im Winter waren wir fünf Punkte hinter Wolfsburg und jetzt so ein Comeback noch zu schaffen und am Sonntag zu gewinnen und Meister zu werden, würde mir echt viel bedeuten." Sollten die Münchnerinnen gegen das bereits abgestiegene Turbine Potsdam gewinnen, wäre ihnen die deutsche Meisterschaft nicht mehr zu nehmen.

Bisschen nervös ins "Alles oder nichts"-Spiel

"Wir wissen, es ist das letzte Spiel. Es geht um alles oder nichts", gibt die Angreiferin die Marschrichtung vor. Dabei sei die Mannschaft in dieser Woche "bisschen nervöser" gewesen als sonst, gesteht Damnjanovic. Trotzdem versuchen alle, das Spiel am Sonntag ruhig anzugehen. Dabei hätte das Team von Trainer Alexander Straus schon am vergangenen Samstag als Meister feststehen können.

Doch die FC Bayern Frauen kamen im Auswärtsspiel am vergangenen Samstag nicht über ein 0:0 bei Bayer Leverkusen hinaus. Verfolger VfL Wolfsburg drehte am darauffolgenden Tag das Spiel in Meppen in letzter Sekunde in einen 3:2-Sieg. Damit war die Meisterschaftsentscheidung vertagt. Jovana Damnjanovic hat das Spiel nicht verfolgt und das "Ergebnis erst in der Whatsapp-Gruppe erfahren".

Potsdam kommt, um die Meisterfeier kaputt zu machen

Außerdem ist ein Meistertitel zuhause ja noch besser, findet die Nummer neun der Münchnerinnen: "Mir wärs lieber, den Meistertitel im Campus mit den Fans zu gewinnen. Das ist was besonderes." Doch dafür braucht es einen Sieg gegen Potsdam, um unabhängig vom Ergebnis der Wolfsburgerinnen, die parallel den SC Freiburgempfangen, nach Schlusspfiff feiern zu können. Der Gegner hat dabei nichts zu verlieren, weiß Damnjanovic: "Die kommen hier nach München und wollen die Meisterfeier kaputt machen."

Um das zu verhindern, hofft die Serbin auf ein frühes Tor. "Wir wissen alle, wenn wir schon in der ersten Halbzeit ein oder zwei Tore schießen, wird es ein anderes Spiel, als wenn wir erst in der 70. Minute treffen". Genau das hat im letzten Spiel in Leverkusen nicht geklappt. Die Straus-Elf lief über 90 Minuten an, vergab zahlreiche Chancen und brachte den Ball nicht über die Linie. Wenn sie das am Sonntag ändern, sieht es sehr gut aus mit der Meisterschaft. Für Damnjanovic wäre es die zweite im Dress des FC Bayern.