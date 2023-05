FC Bayern Frauen - Potsdam | 28.05., 14 Uhr | BR Fernsehen

Um ein Haar wären die Bayern-Frauen schon am Sonntag auf der Couch Meister geworden. Doch Nationalspielerin Alexandra Popp traf für ihren VfL Wolfsburg in der Partie beim SV Meppen in der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg - die Entscheidung wurde so noch einmal vertagt. Große Zweifel, dass der FC Bayern zum fünften Mal deutscher Meister wird, bestehen aber nicht.

Die Mannschaft von Trainer Alexander Straus hat vor dem letzten Spieltag zwei Punkte Vorsprung auf den Titelverteidiger und Champions-League-Finalisten aus Wolfsburg. Im Heimspiel gegen Turbine Potsdam kann das Team um Torjägerin Schüller alles klar machen. Auf dem Papier eine lösbare Aufgabe, denn Potsdam steht bereits als Absteiger fest.