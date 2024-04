FC-Bayern-Coach Tuchel zu Nagelsmann: "Habe damit gerechnet"

Die Trainersuche des FC Bayern München geht weiter, nachdem der Kandidat Julian Nagelsmann am Freitag seinen Vertrag beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) bis nach der WM 2026 verlängert hat.

Bei einem Angestellten des FC Bayern München kam die Nachricht am Tag vor dem Bundesliga-Duell mit Union Berlin (Samstag, 20. April, ab 18.30 Uhr in der Radioreportage) wenig überraschend an: "Ich habe eigentlich damit gerechnet, als Rudi Völler (beim DFB als Sportdirektor) verlängert hat. Das nehme ich von außen als sehr harmonisches Gespann wahr, Julian und Rudi. Ich habe das Gefühl, dass sie ein gutes Team sind und sich sehr unterstützen." Das sagte der FCB-Trainer Thomas Tuchel in der Pressekonferenz, um dessen Job es wohlgemerkt bei den Münchnern geht. Tuchel und die Bayern trennen sich in beiderseitigem Einvernehmen im Sommer.

Erst Alonso, jetzt Nagelsmann: Zweiter Wunschkandidat sagt dem FC Bayern ab

Insofern bleibt zu hoffen, dass auch seine Kluboberen damit gerechnet haben und einen weiteren Plan in petto haben. Schließlich sagte nun nach Xabi Alonso schon der zweite Wunschkandidat den Bayern in diesem Frühjahr ab.

Tuchel erklärte zudem auch, wieso die Entscheidung von Nagelsmann auch für Fußball-Deutschland eine positive Wirkung haben könnte: "Ich glaube, dass für die Nationalmannschaft die Entscheidung gut ist, weil sie jetzt Klarheit bringt vor der EM - und keine Diskussionen."

Gerade nach den Testspielsiegen gegen Frankreich und die Niederlande sei dieses Signal wichtig. "Deshalb wird der Schwung und der Spirit aus den beiden Testspielen hoffentlich ins Turnier mitgenommen. Und dann müssen die das wuppen alle zusammen. In einem Turnier ist immer alles möglich." Da sprach fast schon der DFB-Fan in Tuchel - die Heim-EM dürfte er sich nach seiner Zeit beim FC Bayern ja in aller Ruhe als Zuschauer genehmigen.