FC Bayern Basketball: Zipsers Abschied auf Zeit

Paul Zipser verlässt den FC Bayern Basketball und wechselt nach sieben Jahren in München zu seinem Heimatklub USC Heidelberg. Die beiden Vereine vereinbarten eine Leihe "mit Rückkehroption nach jeder der beiden Spielzeiten", wie die Münchner bekannt gaben.

Mehr Spielzeit und günstigerer Trainingsplan

„Zusammen mit Paul haben wir uns dazu entschlossen, dass unser gemeinsamer Weg jetzt eine Ausweichroute nimmt, damit er über mehr Spielzeit und einen günstigeren Trainingsplan seinen Rhythmus und Selbstvertrauen wiederfindet“, wird FCBB-Sportdirektor Daniele Baiesi in der Mitteilung zitiert. „Er wird ganz sicher seinem Heimatverein in einem familiären Umfeld weiterhelfen und sich dabei selbst für die angestrebte Rückkehr nach München präparieren."

Zipsers Comeback nach Hirntumor

Zipser entwickelte sich in seiner Zeit bei den Bayern zum Publikumsliebling. Im Juni 2021 wurde bei ihm ein einblutender Hirntumor am Hirnstamm festgestellt, nachdem der Profi über starke Kopfschmerzen geklagt hatte. Zipser wurde notoperiert und kämpfte sich danach wieder zurück. 2022 kehrte der gebürtige Heidelberger aufs Parkett zurück. Nun setzt der 29-Jährige seine Karriere vorerst in seiner Heimat fort.