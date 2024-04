FC Augsburg auf Kurs Europa: "Positiver Druck"

Die Fans des FC Augsburg singen schon von Europa. Ganz so weit waren Trainer und Spieler nach dem zähen 2:0 (0:0) am Freitagabend in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Union Berlin noch nicht. Doch die Lust auf einen internationalen Startplatz ist den Augsburgern anzumerken, und sie ist fünf Spieltage vor Saisonende auch realistisch.

"Wir werden nach vorne schauen, was jetzt möglich ist", sagte der dänische Trainer Jess Thorup nach der Partie. Der war nach seinem Amtsantritt im Oktober, als er die Mannschaft als Nachfolger von Enrico Maaßen auf Platz 15 übernahm, noch belächelt worden, als er der Mannschaft großes Potenzial bescheinigte und andeutete, mittelfristig höhere Ziele anstreben zu wollen, als immer nur um den Klassenerhalt zu spielen.

"Für mich geht es um mehr." FCA-Trainer Jess Thorup

Platz sieben könnte für Europa reichen

Ein halbes Jahr später - viel früher als gedacht - scheinen sich seine Worte zu bestätigen. Der FCA spielt eine sehr solide Saison und viel konstanter als unter Maaßen. Platz sieben - und den belegen die Augsburger aktuell - würde im Falle des DFB-Pokalsiegs von Bayer Leverkusen, die im Finale gegen Zweitligist 1. FC Kaiserslautern haushoher Favorit sind, zur Teilnahme an den Europa-Conference-League-Play-offs berechtigen.

Und trotz eines schweren Restprogramms ist sogar die Europa League noch drin. Der Abstand zum Tabellensechsten Eintracht Frankfurt hat sich weiter verringert. Lediglich 1899 Hoffenheim und der SC Freiburg, die beide einm ndeutlich schlechteres Torverhältnis als der FCA aufweisen, sind momentan noch mit im Rennen um Platz sieben.

Das Restprogramm des FC Augsburg

Eintracht Frankfurt (A)

SV Werder Bremen (H)

Borussia Dortmund (A)

VfB Stuttgart (H)

Bayer Leverkusen (A)

Wichtiges Duell in Frankfurt vor der Brust

"Das ist jetzt ein positiver Druck für die Spieler. Man kann viel gewinnen, sehr viel gewinnen. Ich weiß nicht, zu wie viel Punkten das führen wird", befand Sportdirektor Marinko Jurendic. Die Mannschaft könne jetzt aber "befreit aufspielen". Wie frei, kann man am kommenden Freitag sehen. Dann gastieren die Augsburger in Frankfurt und können den Druck auf die Hessen weiter hochhalten. Und sie könnten weiter von Reisen nach Spanien, die Niederlande oder England träumen.