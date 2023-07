"Der Titel ist das Ziel": Fabian Sagstetter vor der Faustball-WM

Fabian Sagstetter ist in der Faustball-Nationalmannschaft seit Jahren gesetzt. Und nicht nur das: Als Kapitän übernimmt er die Führung im Team. Er ist topfit. Obwohl er über den Trainingsplatz flitzt, gerät er kaum außer Atem: "Fühle mich fit, bin gut drauf, Training läuft im Moment ganz gut und bin verletzungsfrei und freue mich total auf die WM," ruft er. Im nächsten Augenblick schmettert er einen Ball über das Netz.

In Bayern "exotischer" Sport

Faustball ist ein bisschen ähnlich wie Volleyball. Mit dem Unterschied, dass man auf Rasen spielt. Zusätzlich ist das Feld viel größer. Die Sportart ist bei Fabian Sagstetter Familiensache. Schon sein Vater, seine Onkel und sein Großvater haben Faustball gespielt. Jetzt vor der Heim-WM in Mannheim sagt er selbstbewusst: "Der Titel ist das Ziel, ganz klar. Wir wollen Weltmeister werden. Wenn wir fit sind, wenn wir gut spielen, wenn wir unser Top-Level erreichen, dann ist es für die anderen schwer, uns zu schlagen."

Vereinskameraden wissen: WM-Gold ist möglich

Fabian Sagstetter spielt seit seinem sechsten Lebensjahr beim TV Oberndorf in Schweinfurt Faustball. Für seine Mannschaftskameraden ist die Bundesliga-Saison zu Ende. Um aber Fabian gut vorzubereiten, stehen sie immer bereit. "Er ist auf jeden Fall wieder in der Form dafür und wenn er wieder in sein Spiel reinläuft, dann kann dem vierten WM-Titel nichts entgegenstehen," sagt Cedric Sauter. Nikolas Bitsch meint mit einem Lächeln, während er Fabian Sagstetter "Schüsse" aus der Ballmaschine platziert: "Ich habe noch nie einen ehrgeizigeren und disziplinierteren Sportler erlebt: Wenn es keine solche Randsportart wäre, wäre er wahrscheinlich in Riegen, die man weltweit kennt."

Außerhalb des Sportplatzes: Berufsschullehrer

Fabian Sagstetter ist reiner Amateur. Unter anderem als Sportlehrer unterrichtet er an der Heinrich-Thein-Berufsschule in Haßfurt an einer Berufsschule. Dass sie einen sportlich so erfolgreichen Lehrer haben, spricht sich langsam bei seinen Schülern rum. Der angehende Metallbauer Alexander Leisentritt sagt: "Es ist schon verrückt, wenn man darüber nachdenkt: Man rechnet ja nicht damit, dass man hier im Sportunterricht so einen Leistungssportler, so einen erfolgreichen, als Lehrer hat. Man merkt es auch, was er uns beibringt, dass er sich auskennt mit Sport." Ben Kraus kommt ausgepumpt vom Feld. Er sagt über seinen Sportlehrer Fabian Sagstetter: "In jedem Sport besiegt er uns, das ist geisteskrank, Disziplin – Top. (Er) sagt immer, man soll einen Punkt schaffen bei ihm, aber man schafft es einfach nicht, weil er so gut spielen kann, und dich laufen lässt, dass Du irgendwann außer Puste bist und dann macht er dich fertig – sieht man ja." Dabei wischt sich der Metallbau-Berufsschüler den Schweiß von der Stirn und lacht.

Wenn Faustball olympisch wäre….

Fabian Sagstetter hat bereits über 100 Faustball-Länderspiele bestritten. Bei den "World Games" im letzten Jahr im englischen Birmingham hat er mit der deutschen Faustball-Nationalmannschaft nach 2013 und 2017 zum dritten Mal Gold geholt. Bei den "World Games" messen sich Sportlerinnen und Sportler in den nichtolympischen Sportarten.