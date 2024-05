Extremsportler Deichmann: "Körper kann sich an viel anpassen"

Vier ganze Monate lang heißt es für Jonas Deichmann jeden Morgen: Aufstehen, Anziehen, Ironman. Sein Arbeitstag beschreibt er im BR24Sport-Podcast "Pizza & Pommes" wie folgt: "Ich springe jeden Morgen um 7 Uhr in den Rothsee und schwimme dann 3,8 Kilometer. Das dauert so knapp über eine Stunde. Dann gibt es ein kleines zweites Frühstück und dann steige ich aufs Fahrrad und radle 180 Kilometer. Da brauche ich so 5,5 Stunden für. Dann wechsle ich so um etwa halb drei, ziehe die Laufschuhe an und renne dann noch einen Marathon. Also 42 Kilometer in etwa vier Stunden."

Am 9. Mai, also schon am Donnerstag, geht es für den Ausnahme-Ausdauersportler im mittelfränkischen Roth los. Auf der Strecke, auf der am 7. Juli die Challenge Roth stattfindet (live bei BR24Sport), will Deichmann einen weiteren Weltrekord in seine Sammlung aufnehmen: Innerhalb von 120 Tagen 120 Mal einen Ironman absolvieren. Ausruhen ist dabei keine Option.

Grenzen des Machbaren verschieben

"Weil es drei Disziplinen sind, ich darf jetzt nicht einfach mal eine halbe Stunde chillen in der Wechselzone, sondern ich muss wirklich den Tag auch schnell durchbringen. Ansonsten geht es auf Kosten der Regeneration", erzählte Deichmann, der seit vielen Jahren die Grenzen des Machbaren immer wieder verschiebt.

2021 umrundete er mithilfe von 120 Triathlon-Langdistanzen die komplett Erde. Beim Projekt "Challenge 120" in Roth will er dieses tollkühne Vorhaben nun wiederholen, doch anstatt in 14 Monaten hat er dieses Mal nur 17 Wochen Zeit. Entsprechend hart ist seine Vorbereitung, sogar härter als bei so manchem Profisportler.

"Ich trainiere ganz andere Umfänge. Ich trainiere etwa doppelt so viel wie ein Profi. Ich komme auf so 40 bis 50 Trainingsstunden pro Woche." Jonas Deichmann bei "Pizza & Pommes"

Schmerzen? Für Deichmann nebensächlich

Sein Vorhaben verlangt auch dem ehemaligen Alpin-Fahrer Felix Neureuther großen Respekt ab. Der 40-Jährige kann sich noch gut an seine Schmerzen nach dem Wings-for-Life-Lauf erinnern. "Ich habe da die letzten Jahre mitgemacht, dieses Jahr leider nicht. Aber ich bin da schon so 25 Kilometer gelaufen. Danach hat mir alles wehgetan. Meine Knie, mein Rücken und die sind halt vorbelastet. Ich habe zwei Wochen gebraucht, mich zu regenerieren."

Für Deichmann sind Schmerzen nebensächlich. Für ihn geht es vor allem um das "Mindset": "Wenn ich jetzt fünf Ironman Distanzen geschafft habe, mir alles weh tut und noch 115 kommen, dann denken viele Menschen: 'Das muss jetzt noch schlimmer werden.' Aber es ist nicht so. Der Körper kann sich an sehr, sehr viel anpassen und daran glaube ich fest."

Um seine selbst gesteckte Herausforderung zu meistern, wird sich Deichmann gemeinsam mit seinem Team für vier Monate in Roth aufhalten, alles ist auf ihn und seine Leistungsfähigkeit ausgerichtet. Sein Vater ist sein Projektmanager, er bekocht Sohn Jonas Tag und Nacht. "Ich habe das große Glück, dass meine ganze Familie, Freunde und Partnerin selbst Sportler und Abenteurer sind und das mitmachen", so der "bedingungslose Optimist" Deichmann, der permanent mit Visualisierungen arbeitet.

"Den Punkt, wo ich ans Aufgeben gedacht habe, den habe ich nie gehabt. Ich weiß, warum ich das tue und ich weiß auch, es geht irgendwie immer weiter. Dieser eine nächste Schritt, der geht ja immer. Und dann geht noch einer." - Jonas Deichmann bei "Pizza & Pommes"

"Leben ohne Verrückte und Bekloppten wäre langweilig"

Neben der sportlichen Verfassung begibt sich Deichmann auch in einen "Esswettbewerb, um jeden Tag auf die 10.000 Kalorien zu kommen". Die "größte Herausforderung" wird für den nimmermüden Ausdauer-Junkie, "nicht krank zu werden für vier Monate, weil bei einem Infekt ist eine Langdistanz wirklich eine riesige Belastung." Um gefährliche Erkrankungen wie eine Herzmuskelentzündung ausschließen zu können, wird Deichmann regelmäßig von einem Arzt durchgecheckt.

Sollte er den großen Wurf schaffen und am 5. September den letzten der 120 Ironmans geschafft hat, will sich der 37-Jährige erst einmal "Käsespäzle und ein großes Radler" gönnen. Danach sollen erst einmal viele Medien- und Sponsorenauftritte folgen, erst an Weihnachten will er ausspannen - natürlich mit einer Reise nach Sri Lanka zum "Surfen und Radeln". Im Januar folgt dann die nächste Tour nach Spanien und Portugal - allerdings nicht auf dem Rennrad sondern im Campingvan.

Stillstand, das gibt es beim abenteuersüchtigen Deichmann nicht. Das steht für ihn außer Frage: "Das Leben wäre ziemlich langweilig, wenn es keine Verrückten und Bekloppten geben würde".