Live: Haug und Ditlev vorne, Baekkegard-Crash - Stream/Ticker

Schmerzen bei Patrick Lange nach dem Schwimmen

07.50 Uhr: Update zum deutschen Mitfavoriten Patrick Lange: "Er glaubt, dass er sich eine Rippe gebrochen hat", sagt der Rennleiter Felix Walchshöfer. "Es könnte sein, dass er hier eventuell aussteigt."

07.33 Uhr: Frankens Top-Athletin Anne Haug ist mittlerweile ebenfalls schon auf dem Rad unterwegs. Sie als Zweite hinter der Britin Abigail Bedwell unterwegs. Auch die gebürtige Rotherin Rebecca Robisch ist da in der Spitzengruppe.

07.30 Uhr: Die Top-Männer sind aus dem Wasser. Als Erster unterwegs: Lukasz Wojt. Der Führende fährt gerade noch ein Stück vor der größeren Verfolgergruppe um Magnus Ditlev. Deutschlands große Hoffnung Patrick Lange hat bereits einen größeren Rückstand. Und offenbar Schmerzen an den Rippen. Ein lauter Schmerzensschrei war von ihm beim Wechsel aufs Rad im Stream zu vernehmen.

07.20 Uhr: Die ersten Triathleten sind bereits aufs Der Rekordmann Mangnus Ditlev ist übrigens 20 Sekunden schneller geschwommen als im letzten Jahr.

6.55 Uhr: Magnus Ditlev geht mit seiner Rekordzeit von 7:24:40 Stunden aus 2023 als absoluter Favorit ins Rennen. Aber sein Kontrahent Patrick Lange will es ihm nun trotzdem zeigen: "Ganz ehrlich, ich möchte es den Fußball-Jungs nachmachen. Die haben die Dänen 2:0 weggeputzt. Von daher…" Zu Beginn liegen aber beide erwartungsgemäß etwas zurück. Sie bewegen sich gerade in Schwimmgruppe drei.

6.37 Uhr: Und auch die Frauen sind auf der Schwimmstrecke am Main-Donau-Kanal. Ein Kanute weist den Weltklasse-Athleten den Weg. Die folgen über die 3,8 Kilometer Schwimmstrecke.

6.35 Uhr: Der Triathlon Roth ist gestartet. Die Weltklasse-Athleten um Magnus Ditlev oder Patrick Lange sind bereits losgeschwommen, der Rest folgt nun nach und nach.

6.25 Uhr: Alles steht im Zeichen der 40 Jahre: 1984 ging der erste Triathlon Roth über die Bühne. Damals waren nicht einmal 100 Starter dabei. Nun stehen 3.500 Einzelstarter und 600 Staffeln am Start am Main-Donau-Kanal.

Alle Infos vor dem Rennen

Einmal im Jahr ist die Region um das fränkische Roth im Triathlonfieber. Auch Sie können live dabei sein, wenn für die Athletinnen und Athleten am Sonntag der Startschuss fällt. Auf dem Plan stehen dann 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und der Marathon über 42,195 Kilometer. Los geht's um 6.15 Uhr mit dem Schwimmen im Main-Donau-Kanal.

Live in ARD Mediathek bei BR24Sport und im TV

Das BR Fernsehen überträgt am 7. Juli ab 6.15 Uhr das Triathlonrennen von Roth - live bis zum Zieleinlauf der Damen hier im Livestream, im linearen TV sowie durchgängig in der ARD Mediathek bei BR24Sport und auf sportschau.de. Für Moderation und Interviews sind Julia Büchler und Markus Othmer vor Ort.

Zusätzlich berichtet der BR den ganzen Renntag sowie in den Tagen rund ums Rennen auf all seinen Kanälen - vom Radio bis zu den Social-Media-Angeboten vom Triathlonspektakel in Roth. Das Erste berichtet erstmals live aus Roth. Das bundesweite Programm zeigt den Showdown des Männer- und Frauenrennens von 13.50 bis 14.20 Uhr und 14.40 bis 15.00 Uhr.

"Ganz besondere Auszeichnung"

Kathrin Walchshöfer-Helneder vom Challenge Roth äußert sich dankbar über das Engagement: "Wir sind stolz und glücklich, dass mit dem BR Fernsehen auch Das Erste die packenden Emotionen aus Roth auf ihren Kanälen nach Deutschland und die Welt transportiert. Gerade in einem Jahr mit einer Fußball-EM im eigenen Land ist das eine ganz besondere Auszeichnung für alle, die den Triathlon in Roth möglich machen. Dafür einfach nur Danke an alle Verantwortlichen."

Für BR-Sportchef Christoph Netzel ist der Challenge jedes Jahr ein Highlight im Sportjahr: "Das Rennen ist ein Aushängeschild für Bayern – ein echtes Spektakel und ein Zuschauermagnet mit über 250.000 Fans vor Ort. Für unser Team ist es eine Herausforderung und Herzensangelegenheit zugleich, den TV-Marathon mit ca. 9 Stunden live wieder im BR Fernsehen und im Stream auf BR24Sport zu übertragen. Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr dazu auch das spannende Finale live im Ersten präsentieren können: Das größte One-Day-Sportevent in Bayern erhält eine große medialen Bühne."

Finishline-Party live bei BR24Sport

Und auch das Ende der Veranstaltung mit der legendären Finishline-Party im Zielbereich und der anschließenden Abschluss-Show gibt es im BR-Programm – als Livestream auf BR24Sport und in der ARD Mediatehk ab 21.45 Uhr.