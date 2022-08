European Championships: EM-Gold für Zweier- und Para-Kanuten

Abschlusstag der Kanuten beginnt mit Gold im Zweier

Die beiden Kanu-Weltmeister Martin Hiller und Tamas Grossmann haben bei den Europameisterschaften in München Gold gewonnen. Über die 1.000 Meter setzten sich die beiden Potsdamer im Kajak-Zweier in 3:13,812 Minuten vor Francisco Cubelos und Inigo Pena aus Spanien durch. Bronze ging an die Italiener Samuele Burgo und Andrea Schera. Schon bei der WM im kanadischen Halifax hatten Hiller/Grossmann vor zwei Wochen die Goldmedaille gewonnen. Für den 22-jährigen Hiller war es bereits die zweite Goldmedaille auf der Regattastrecke in Oberschleißheim, nachdem er im Kajak-Vierer über 1.000 Meter triumphiert hatte.

Insgesamt haben die Athleten des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) bei der Heim-EM bislang sieben Medaillen gesammelt. Am letzten Wettkampftag in Oberschleißheim stehen mehrere Entscheidungen auf dem Programm. Unter anderem geht der dreimalige Olympiasieger Sebastian Brendel gemeinsam mit seinem Canadier-Partner Tim Hecker über die künftig olympischen 500 Meter an den Start.

Gold bei den Para-Kanu-Wettbewerben

Die Paralympics-Siegerin von Tokio setzte sich am letzten Wettkampftag auf der Regattastrecke in Oberschleißheim in der Startklasse KL1 vor ihren Konkurrentinnen aus Italien und der Ukraine durch. Damit beenden die Para-Kanutinnen die EM mit vier Medaillen. Bereits am Freitag hatten Lillemor Köper und Esther Bode Gold und Silber in der Startklasse VL1 gewonnen. Katharina Bauernschmidt (VL2) sicherte sich zudem die Bronze-Medaille.