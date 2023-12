Euro 2024: Würzburg Gastgeber für das Team aus Rumänien

Würzburg war bei der WM 2006 Gastgeber für Ghana – und wird jetzt erneut bei einem großen Fußballturnier zur Heimat eines Teilnehmerteams: Wie die Stadt Würzburg bestätigt, wird die Nationalmannschaft von Rumänien während der Europameisterschaft 2024 in der Domstadt logieren und trainieren. Die Mainpost (Externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt) hatte als erste darüber berichtet. Demnach hatte sich eine rumänische Delegation am vergangenen Sonntag (03.12.23) vor Ort umgeschaut, der Vertrag wurde gestern (06.12.23) unterschrieben.

Begeisterung und Vorfreude auf die Rumänen

Im Juni 2024 werden also viele blau-gelb-rote Fahnen – die rumänische Trikolore – in Würzburg wehen. Die Vorfreude bei den Verantwortlichen ist groß. Das bestätigt nun auch Würzburgs Bürgermeisterin Judith Roth-Jörg. Sie leitet unter anderem das Referat Sport: "Das ist eine gute Nachricht für alle Fußballfans. Die Europameisterschaften im nächsten Jahr werden in unserer Stadt jetzt noch direkter erfahrbar. Wir sind begeistert und freuen uns auf das rumänische Team und den Stab", teilt sie per Pressemitteilung mit.

Training im Stadion der Würzburger Kickers

Die Nationalmannschaft von Rumänien wird am 10. Juni ihr Mannschaftsquartier im Hotel Melchior Park am Würzburger Hubland beziehen. Trainieren wird das Team im Stadion der Würzburger Kickers am Dallenberg. Rumänien tritt an in der Gruppe E: Das erste Spiel hat das Team am Montag, den 17. Juni in München. Dort trifft es auf den Sieger der Playoff-Gruppe B, der noch ermittelt wird. Am Samstag, den 22. Juni folgt das Spiel gegen den Gruppenfavoriten aus Belgien. Die Vorgruppe endet mit dem Spiel gegen die Slowakei am 26. Juni in Frankfurt.

Rumänen größte Ausländer-Gruppe in Bayern

Bürgermeisterin Roth-Jörg: "Es werden natürlich Erinnerungen an 2006 wach, als Würzburg Ghana ein WM-Quartier bot. Es wäre natürlich großartig, wenn wir sportlich und atmosphärisch an dieses besondere Turnier anknüpfen könnten." Dass die Hoffnung darauf nicht unbegründet ist, liegt an der Zahl der Menschen mit rumänischer Staatsbürgerschaft. Mit über 200.000 Menschen ist sie – laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik – die größte Ausländergruppe im Freistaat, noch vor Menschen aus der Türkei oder der Ukraine.

Schweinfurt geht (bisher) leer aus

Schweinfurt hatte sich mit Würzburg um ein EM-Team beworben, bisher aber noch keine Anfrage eines Teams erhalten. Bei der WM 2006 waren drei Nationalmannschaften in Unterfranken untergebracht. Neben Ghana in Würzburg, logierte das Team aus Kroatien in Bad Brückenau (Landkreis Bad Kissingen). Schweinfurt war Gast der Tunesier.