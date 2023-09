Erstaunliches Comeback: Biathletin Preuß kann wieder siegen

Erst der Sieg im Einzel, dann auch im Sprint - die frühere Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß hat sich bei den deutschen Meisterschaften eindrucksvoll zurückgemeldet. Vergangenen Winter hatte sie die Biathlonsaison wegen anhaltender gesundheitlicher Probleme noch abbrechen müssen. Nun das beeindruckende Comeback auf Rollskiern.

Im Sprint siegte sie am Samstag nach einer fehlerlosen Leistung am Schießstand mit 25,7 Sekunden Vorsprung vor Sophia Schneider. Tags zuvor hatte Preuß bereits im Einzel triumphiert.

Preuß nach Karrierepause: "Das macht was mit einem"

"Das freut mich jetzt selber auch sehr", sagte Preuß im Interview mit BR24Sport. "Ich war sehr angespannt. Es macht schon was mit einem, wenn man so lange raus war. Die letzten eineinhalb Jahre waren doch recht zäh, dementsprechend war das Selbstvertrauen nicht mehr wirklich da."

Nun sollte es zurück sein. Immerhin hatte die 29-Jährige vom SC Haag den Fokus auf die Deutschen Meisterschaften gelegt, "um wieder positive Erlebnisse zu bekommen", wie sie es ausdrückt. "Das hat ganz gut hingehauen. Natürlich gibt's noch einiges zu tun bis zum Winter, das weiß ich auch." Noch sei sie nicht bei einhundert Prozent, aber ihr Motto heißt "step-by-step". Der Einstieg in die heiße Wettkampfphase sei "ganz gut gelungen, denke ich".

Glauben an die eigene Stärke nie verloren

Bereits vor den Olympischen Spielen in Peking hatte Preuß gemerkt, dass sie körperliche Probleme hat, "dass irgendetwas nicht stimmt". Der Frust, alle paar Wochen wieder pausieren zu müssen, führte dazu, dass die Sportlerin einen Cut machte und die Saison nach dem Weltcup in Antholz beendete. "Das war eine schwere Entscheidung, zu sagen, es geht nicht mehr, der Körper macht nicht mehr mit", so Preuß. "Ich war dann aber stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, es abzuhaken und wieder nach vorne zu schauen. Die Pause war das einzig Richtige, was ich machen konnte."

Trotz allem hat die 29-Jährige immer daran geglaubt, dass sie es zurück in den Kader und in die Weltspitze schaffen kann. Der erste Schritt ist nun getan. "Für mich war das jetzt sehr wichtig - auch mental, dass ich wieder Selbstvertrauen kriege." Mit den beiden Siegen bei den Deutschen Meisterschaften ist das Vertrauen in die eigene Stärke wieder da.

Nach Ruhpolding steht nun nochmal eine Urlaubswoche an, ehe die heiße Saisonvorbereitung für den Winter beginnt. "Da werden die Speicher nochmal aufgetankt, danach geht's eh schnell."